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01.09.2021 22:14
Рубрика: Спорт

"Авангард" обыграл ЦСКА в Кубке Открытия КХЛ

Текст: Максим Домчев
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги открыл матч между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина - омский "Авангардом" и ЦСКА. Омичи одержали победу - 4:0.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

В составах обеих команд по сравнению с финалом прошлого сезона произошли серьезные изменения. У армейцев даже сменился главный тренер. На этот пост назначен Сергей Федоров, который в этом статусе дебютировал в армейском клубе.

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"Авангард" открыл счет в стартовом периоде. Автором первой шайбы в новом сезоне стал Петер Цегларик, которому ассистировал Сергей Толчинский.

Следующего гола пришлось ждать довольно долго. На 48-й минуте Корбан Найт сделал счет 2:0. Спустя несколько минут Цегларик оформил дубль. А вскоре точку в матче поставил Найт - 4:0.

"Авангард" стал обладателем Кубка Открытия.

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