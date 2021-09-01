"Авангард" обыграл ЦСКА в Кубке Открытия КХЛ

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги открыл матч между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина - омский "Авангардом" и ЦСКА. Омичи одержали победу - 4:0.

В составах обеих команд по сравнению с финалом прошлого сезона произошли серьезные изменения. У армейцев даже сменился главный тренер. На этот пост назначен Сергей Федоров, который в этом статусе дебютировал в армейском клубе.

"Авангард" открыл счет в стартовом периоде. Автором первой шайбы в новом сезоне стал Петер Цегларик, которому ассистировал Сергей Толчинский.

Следующего гола пришлось ждать довольно долго. На 48-й минуте Корбан Найт сделал счет 2:0. Спустя несколько минут Цегларик оформил дубль. А вскоре точку в матче поставил Найт - 4:0.

"Авангард" стал обладателем Кубка Открытия.