"Динамо" выиграло предсезонный Кубок мэра Москвы по хоккею

Столичное "Динамо" стало победителем традиционного турнира за Кубок мэра Москвы. В финале соревнований "бело-голубые" разгромили китайский "Куньлунь" - 8:3.

Уже 14-й по счету предсезонный турнир прошел в новом формате. К его традиционным участникам московским "Динамо", ЦСКА, "Спартаку" и областному "Витязю" добавились клубы КХЛ с Дальнего Востока - хабаровский "Амур" и пекинский "Куньлунь". Шесть команд были разделены на две группы. В финал вышли лучшие из каждого трио. "Динамо" в группе одолело ЦСКА - 3:2 и с тем же счетом обыграло "Амур". "Куньлунь" уступил "Витязю" - 2:4, зато разгромил "Спартак" - 9:3. За счет лучшей разницы шайб китайская команда оказалась в таблице выше конкурентов.

В матче за трофей "Динамо" было ощутимо сильнее. Дубли оформили швед Оскар Линдберг и Эрик О Дэлл. Три голевых передачи отдал капитан команды Вадим Шипачев.

В игре за третье место "Амур" оказался сильнее "Витязя" - 3:1. Наконец, пятую и шестую позиции в итоговой классификации распределили между собой ЦСКА и "Спартак". Выше в табели о рангах Кубка мэра Москвы армейцы, одержавшие победу со счетом 5:2.