В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба

В чемпионате женской Премьер-лиге, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), вновь громко заявила о себе сыктывкарская "Ника", еще в позапрошлом сезоне игравшая дивизионом ниже. Команда из Республики Коми победила в гостях оренбургскую "Надежду" - 62:60.

Это был матч третьего тура регулярного чемпионата, и у него был свой, особый подтекст. В предыдущем сезоне 2020/21 именно дебютант элиты "Ника" остановила впечатляющую 11-летнюю медальную серию "Надежды". Это произошло в серии первого раунда плей-офф, в четвертьфинале. Да и счет решающей, третьей игры в Оренбурге удивительно похож на нынешний результат - 60:59 в пользу девушек из Сыктывкара.

"Ника", известная почитателям нашего женского баскетбола еще под прежним названием "Зыряночка", в межсезонье заметно усилилась. Главное приобретение - появление в составе одного из лидеров сборной России, чемпионки мира среди молодежи-2017 Раисы Мусиной, которая долгое время защищала цвета УГМК, а потом провела год в курском "Динамо". Во многом благодаря этой спортсменке "Ника", руководимая экс-наставником национальной дружины Александром Васиным, вышла в финал Кубка России 2021 и примет у себя дома в конце декабря курское "Динамо".

В чемпионате Премьер-лиги коллектив из Сыктывкара, финишировавший минувшей весной на высшем в истории клуба четвертом месте топ-дивизиона, тоже держит марку. Пока ни одного поражения.

На встречу в Оренбурге РФБ отрядила мощную и квалифицированную бригаду арбитров. Старшим судьей назначили Елену Чернову, которая работал на многих официальных международных турнирах, и как-то на Олимпиаде даже обслуживала матч с участием американской "Дрим Тим" с великими звездами НБА в составе.

Игры проходила в абсолютно равной борьбе, и все решилось в напряженной концовке основного времени. З минуту до сирены гостьи уступали 59:60, затем последовал успешный проход под кольцо хозяек в исполнении кандидата в сборную Александры Марченковой, в следующем эпизоде ее одноклубница Марина Голдырева заработала право на пробитие штрафных, реализовала один бросок с линии из двух, но и этого "Нике" хватило для победы.

Самыми результативными стали: у "Ники" - Марченкова (11 очков), Мария Черепанова (11), Голдырева (10), у "Надежды" - Натиша Хайдман (19), Маркиша Гетлинг (14), Наталья Жедик (11).

Вообще, весьма показателен тот факт, что в данном противостоянии верх взяла команда, опирающаяся на российских игроков и возглавляемая нашим тренером. У "Ники" только один легионер - француженка Найнума Кулибали. А вот у "Надежды" варягов многовато - американка с паспортом Черногории Маркиша Гетлинг, представительница США Натиша Хейдман, ее соотечественница Адаора Элону, бельгийка Киара Линскенс. Плюс оренбурженок тренирует сербский специалист Момир Тасич.

После трех туров Премьер-лиги без поражений идут действующий чемпион УГМК (Екатеринбург), серебряный призер курское "Динамо", обладатель "бронзы" столичный МБА и дерзкая "Ника". Уточним, что у курянок не три, а четыре игры, так как в первом туре по взаимной договоренности с "Пересветом" из Ростова-на-Дону они провели у себя дома спаренные встречи.