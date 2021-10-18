Новости

Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 22:26
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 22:26
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 22:14
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 22:07
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 21:43
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 21:32
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 21:27
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 21:25
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 21:16
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 21:10
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 20:50
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 20:46
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 20:42
СК возбудил дело после массового отравления школьников в Подмосковье 20:40
В Подмосковье полицейский ранил девушку, защищая ее от алабая 20:25
Лоза и Пригожин остались недовольны пением и танцами Греты Тунберг 19:28
В Челябинске новорожденный с весом 1,18 кг заразился коронавирусом 19:22
Глава Петербурга предупредил о новых ограничениях из-за COVID-19 19:21
МИД РФ: Диалог с НАТО будет затруднен 19:19
Лукашенко: Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси 19:11
Мишустин: В 11 регионах внедрят инвестиционный стандарт в пилотном режиме 19:08
Мишустин: Иностранные инвестиции за полгода составили 11 млрд долларов 18:58
Умер создатель противоракетной "Горгоны" 18:50
Украинский актер ударил жителя Ялты ножом 18:25
В Осетии после бунта в ИК-1 изъяли 180 мобильников и заточки 18:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
18.10.2021 21:10
Рубрика: Спорт

В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба

Текст: Илья Трисвятский
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В чемпионате женской Премьер-лиге, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), вновь громко заявила о себе сыктывкарская "Ника", еще в позапрошлом сезоне игравшая дивизионом ниже. Команда из Республики Коми победила в гостях оренбургскую "Надежду" - 62:60.

Фото: Саратовский "Автодор" победил дома "Цмоки-Минск" со счетом 95:79
В Единой лиге ВТБ российские баскетбольные клубы сыграли против зарубежных

Это был матч третьего тура регулярного чемпионата, и у него был свой, особый подтекст. В предыдущем сезоне 2020/21 именно дебютант элиты "Ника" остановила впечатляющую 11-летнюю медальную серию "Надежды". Это произошло в серии первого раунда плей-офф, в четвертьфинале. Да и счет решающей, третьей игры в Оренбурге удивительно похож на нынешний результат - 60:59 в пользу девушек из Сыктывкара.

"Ника", известная почитателям нашего женского баскетбола еще под прежним названием "Зыряночка", в межсезонье заметно усилилась. Главное приобретение - появление в составе одного из лидеров сборной России, чемпионки мира среди молодежи-2017 Раисы Мусиной, которая долгое время защищала цвета УГМК, а потом провела год в курском "Динамо". Во многом благодаря этой спортсменке "Ника", руководимая экс-наставником национальной дружины Александром Васиным, вышла в финал Кубка России 2021 и примет у себя дома в конце декабря курское "Динамо".

В чемпионате Премьер-лиги коллектив из Сыктывкара, финишировавший минувшей весной на высшем в истории клуба четвертом месте топ-дивизиона, тоже держит марку. Пока ни одного поражения.

На встречу в Оренбурге РФБ отрядила мощную и квалифицированную бригаду арбитров. Старшим судьей назначили Елену Чернову, которая работал на многих официальных международных турнирах, и как-то на Олимпиаде даже обслуживала матч с участием американской "Дрим Тим" с великими звездами НБА в составе.

Игры проходила в абсолютно равной борьбе, и все решилось в напряженной концовке основного времени. З минуту до сирены гостьи уступали 59:60, затем последовал успешный проход под кольцо хозяек в исполнении кандидата в сборную Александры Марченковой, в следующем эпизоде ее одноклубница Марина Голдырева заработала право на пробитие штрафных, реализовала один бросок с линии из двух, но и этого "Нике" хватило для победы.

Самыми результативными стали: у "Ники" - Марченкова (11 очков), Мария Черепанова (11), Голдырева (10), у "Надежды" - Натиша Хайдман (19), Маркиша Гетлинг (14), Наталья Жедик (11).

Фото: Пресс-служба АСБ
Студенты определили чемпионов России по баскетболу 3х3

Вообще, весьма показателен тот факт, что в данном противостоянии верх взяла команда, опирающаяся на российских игроков и возглавляемая нашим тренером. У "Ники" только один легионер - француженка Найнума Кулибали. А вот у "Надежды" варягов многовато - американка с паспортом Черногории Маркиша Гетлинг, представительница США Натиша Хейдман, ее соотечественница Адаора Элону, бельгийка Киара Линскенс. Плюс оренбурженок тренирует сербский специалист Момир Тасич.

После трех туров Премьер-лиги без поражений идут действующий чемпион УГМК (Екатеринбург), серебряный призер курское "Динамо", обладатель "бронзы" столичный МБА и дерзкая "Ника". Уточним, что у курянок не три, а четыре игры, так как в первом туре по взаимной договоренности с "Пересветом" из Ростова-на-Дону они провели у себя дома спаренные встречи.

Спорт Баскетбол Спортивные организации Российская федерация баскетбола