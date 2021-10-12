Студенты определили чемпионов России по баскетболу 3х3

В столичном спорткомплексе "Территория мяча" состоялся финал всероссийских соревнований по новой олимпийкой разновидности игры 3х3 под эгидой Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В турнире приняли участие 80 команд из 50 регионов страны.

Ассоциация студенческого баскетбола с лета провела 45 отборочных турниров по баскетболу 3х3 по всей стране, общее число участвовавших спортсменов почти достигло цифры в две с половиной тысячи.

Победители отборочных турниров, а также призеры наиболее статусных подобных соревнований получили право выступить на всероссийском финале в Москве. Плюс к ним добавились обладатели специальных приглашений (wild card) от организаторов и АСБ. Команды бились за звание чемпионов России по баскетболу 3х3 среди студентов и за путевки на Кубок страны (уже под эгидой Российской федерации баскетбола), который пройдет в Перми.

У мужчин завоеванный в прошлом году титул сохранила за собой московская команда "Руна 3х3". В финале этот коллектив победил "4 Гули", представителя Крымского федерального университета - 21:15. Бронзу завоевали студенты Санкт-Петербургского государственного университета технологий и дизайна (СПбГУПТД-1). В соревнованиях девушек успех праздновал БК "Самара", победивший в игре за золото СПбГУПТД-2 - 14:10. Бронзовые награды у столичной "Находки".

Фото: Пресс-служба АСБ

Организаторы определили самых ценных игроков турнира. Естественно, что ими стали баскетболисты чемпионских составов. У мужчин это Илья Сидоренко, у женщин - Виктория Трофимова.

По традиции были проведены различные конкурсы на индивидуальное мастерство участников. В конкурсе дальних (трехочковых в классическом баскетболе) бросков победил лидер команды "4 Гули" Владислав Крушельницкий, который был вознагражден сертификатом на 25 тысяч рублей от одного из спонсоров мероприятия. В баскетболе 3х3 такие броски оцениваются двумя баллами, а попадание со средней и ближней дистанции - одним. Это одно из ключевых различий в правилах двух олимпийских видов баскетбола.

В так называемом данк-контесте (броски в кольцо сверху) второй год первенствовал Мирослав Елецкий. Он получил призовой сертификат на 20 тысяч рублей.