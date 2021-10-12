Студенты определили чемпионов России по баскетболу 3х3

Новости

Президент Филиппин предложил прививать COVID-диссидентов во сне 11:07
Россиянам могут разрешить использовать пенсионные накопления для лечения 11:01
В Петербурге на подводной лодке "Магадан" подняли Андреевский флаг 10:51
На МЖД снизилось число нарушений в отношении объектов ж/д транспорта 10:49
Модели Lada подорожают в шестой раз за год 10:49
Видео: Карпин и игроки сборной спели в раздевалке песню "Валера, Валера" 10:44
Жириновский предложил новому созыву Госдумы построить парламентский центр 10:35
Терешкова открывала первую сессию восьмого созыва Госдумы 10:24
Лукашенко поздравил космонавта Олега Новицкого с 50-летием 10:19
Тренер сборной Словении заявил, что без Дзюбы сборная России стала лучше 10:17
В Курганской области ввели обязательную вакцинацию 10:10
Автоэксперт оценил планы по ужесточению наказания за пьяную езду 10:09
Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин 10:00
Лавров указал на попытки "разогреть" обстановку в Азии 09:56
Назван регион с наименьшим приростом случаев COVID-19 09:49
Ростуризм не будет ограничивать выездной туризм ради развития внутреннего 09:41
Опознаны все погибшие при крушении L-410 в Татарстане 09:33
Генконсульство Беларуси в Нью-Йорке прекратит работу по требованию США 09:24
В среду в Москву придут дожди 09:13
Финансист Русецкий объяснил, почему сейчас не стоит покупать валюту 08:22
Пласидо Доминго будет дирижировать оперой "Тоска" в Большом театре 08:21
Врач рассказал, как коронавирус действует на репродуктивную функцию 07:50
СМИ: Спасший жизнь Байдену переводчик покинул Афганистан 07:25
Агентство Fitch: Доходы России от нефти и газа вырастут в этом году на 70% 07:24
Видео: В Хабаровском крае заметили самого северного тигра 07:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Что такое семейное обучение, кому оно подойдет и сколько стоит
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
12.10.2021 10:32
Рубрика: Спорт

Студенты определили чемпионов России по баскетболу 3х3

Текст: Илья Трисвятский
В столичном спорткомплексе "Территория мяча" состоялся финал всероссийских соревнований по новой олимпийкой разновидности игры 3х3 под эгидой Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). В турнире приняли участие 80 команд из 50 регионов страны.
Фото: Пресс-служба АСБ Фото: Пресс-служба АСБ
Фото: Пресс-служба АСБ

Ассоциация студенческого баскетбола с лета провела 45 отборочных турниров по баскетболу 3х3 по всей стране, общее число участвовавших спортсменов почти достигло цифры в две с половиной тысячи.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Стартовал чемпионат женской баскетбольной Премьер-лиги

Победители отборочных турниров, а также призеры наиболее статусных подобных соревнований получили право выступить на всероссийском финале в Москве. Плюс к ним добавились обладатели специальных приглашений (wild card) от организаторов и АСБ. Команды бились за звание чемпионов России по баскетболу 3х3 среди студентов и за путевки на Кубок страны (уже под эгидой Российской федерации баскетбола), который пройдет в Перми.

У мужчин завоеванный в прошлом году титул сохранила за собой московская команда "Руна 3х3". В финале этот коллектив победил "4 Гули", представителя Крымского федерального университета - 21:15. Бронзу завоевали студенты Санкт-Петербургского государственного университета технологий и дизайна (СПбГУПТД-1). В соревнованиях девушек успех праздновал БК "Самара", победивший в игре за золото СПбГУПТД-2 - 14:10. Бронзовые награды у столичной "Находки".

Фото: Пресс-служба АСБ

Организаторы определили самых ценных игроков турнира. Естественно, что ими стали баскетболисты чемпионских составов. У мужчин это Илья Сидоренко, у женщин - Виктория Трофимова.

По традиции были проведены различные конкурсы на индивидуальное мастерство участников. В конкурсе дальних (трехочковых в классическом баскетболе) бросков победил лидер команды "4 Гули" Владислав Крушельницкий, который был вознагражден сертификатом на 25 тысяч рублей от одного из спонсоров мероприятия. В баскетболе 3х3 такие броски оцениваются двумя баллами, а попадание со средней и ближней дистанции - одним. Это одно из ключевых различий в правилах двух олимпийских видов баскетбола.

В так называемом данк-контесте (броски в кольцо сверху) второй год первенствовал Мирослав Елецкий. Он получил призовой сертификат на 20 тысяч рублей.

Фото: Пресс-служба АСБ
Спорт Баскетбол