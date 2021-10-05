Стартовал чемпионат женской баскетбольной Премьер-лиги

Прошли матчи первого тура женской Премьер-лиги, проводимой под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В этом сезоне турнир расширился с 10 до 12 команд за счет появления в числе участников "Пересвета-ЮФУ" (Ростовская область) и БК "Самара".

В первом туре состоялось не шесть, а семь матчей, так как серебряный призер курское "Динамо" и вернувшийся в элиту после продолжительного перерыва "Пересвет" по взаимной договоренности провели спаренные встречи на площадке "бело-голубых".

Результаты стартового тура:

"Динамо" (Курск) - "Пересвет-ЮФУ" (Ростовская область) - 91:47, 91:44;

"Спартак" (Ногинск, Московская область) - "Ника" (Сыктывкар) - 34:74;

"Спарта энд К" (Видное, Московская область) - "Надежда" (Оренбургская область) - 64:84;

"Динамо" (Москва) - МБА (Москва) - 62:84;

БК "Самара" - УГМК (Екатеринбург) - 57:94;

"Енисей" (Красноярский край) - "Динамо" (Новосибирская область) - 65:56.

Двухкруговой турнир регулярного чемпионата продлится до 20 марта 2022 года. После этого восемь сильнейших команд вступят в борьбу за медали в плей-офф, который начнется с четвертьфинала.

О наиболее важных переходах российских игроков в межсезонье. Наиболее знаковый трансфер: один из лидеров национальной сборной Раиса Мусина покинула курское "Динамо" и пополнила ряды "Ники". Команда из столицы Республики Коми в прошлом сезоне, получив повышение в классе в ранге бронзового призера Суперлиги, с ходу пробилась в квартет сильнейших клубов Премьер-лиги. А недавно "Ника" вышла в финал розыгрыша Кубка России и в декабре примет на своей площадке как раз курянок. Отметим, что Мусина летом 2020-го переходила из УГМК в Курск не за высоким контрактом, а за гарантированным игровым временем, которого явно не хватило из-за присутствия в составе уралочек множества сильных иностранных легионеров.

УГМК побеждал в Премьер-лиге последние 13 (!) лет. В этом году екатеринбурженки уже в шестой раз выиграли Евролигу. Сейчас новичком команды стала легкий форвард сборной Анастасия Шилова, воспитанница красноярского баскетбола. Последние шесть сезонов она защищала цвета "Надежды". В то же время уральскую команду покинула Татьяна Петрушина. Этот игрок с опытом выступлений за национальные сборные по классическому баскетболу 5х5 и по баскетболу 3х3, вошла в состав бронзового призера Премьер-лиги 2020/21 столичного МБА. Приняла решение завершить карьеру 34-летняя разыгрывающая Елена Беглова, постигавшая азы вида спорта в Москве.

В курское "Динамо", где теперь априори главные звезды - серебряные призеры токийской Олимпиады по баскетболу 3х3 Ольга и Евгения Фролкины, Юлия Козик, перешла основной плеймейкер сборной Ксения Левченко (экс-"Спарта энд К"), недавний дебютант главной команды страны форвард Аделина Абайбурова (экс-"Енисей"). Вернулась из декретного отпуска чемпионка Европы-2011 центровая Наталья Анойкина (Мясоедова). Кроме Мусиной, ушли из состава Жосселина Майга (в МБА) и победительница чемпионата мира-2017 среди молодежи Ольга Столяр (в новосибирское "Динамо").

МБА, достигший на финише прошлого сезона своего максимального достижения в чемпионатах России ("бронза"), всегда старается ориентироваться на российских игроков. Помимо уже упомянутых Петрушиной и Майги, столичный клуб пополнили серебряный призер ОИ-2021 ("Токио-2020") по баскетболу 3х3 Анастасия Логунова (экс-"Надежда"),

В числе усиливших амбициозную "Нику" игроков - Мусина, разыгрывающая сборной Марина Голдырева (экс-"Динамо" Нс), чемпионка мира-2017 среди молодежи Валентина Кожухарь (экс-"Спарта энд К"), Варвара Псарева (экс-МБА).