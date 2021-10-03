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03.10.2021 17:46
Рубрика: Спорт

Баскетболисты ЦСКА добились третьей победы в Единой лиге

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА одержал третью победу в регулярном чемпионате баскетбольной Единой лиги. На этот раз армейцы разгромили в гостях "Нижний Новгород" - 92:72.
В этот раз капитан ЦСКА Никита Курбанов и его товарищи по команде особых проблем в Нижнем Новгороде не испытали. Фото: vtb-league.com В этот раз капитан ЦСКА Никита Курбанов и его товарищи по команде особых проблем в Нижнем Новгороде не испытали. Фото: vtb-league.com
В этот раз капитан ЦСКА Никита Курбанов и его товарищи по команде особых проблем в Нижнем Новгороде не испытали. Фото: vtb-league.com

На Волгу команда Димитриса Итудиса приехала после поражения от "Милана" в Евролиге с желанием "заиграть" этот горький опыт. Впрочем, армейцев ждало непростое испытание. Именно с "Нижним" ЦСКА играл в четвертьфинальной серии плей-офф 2020/2021 и прошел в следующую стадию не без труда, уступив сопернику в одном из двух матчей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Если ЦСКА уже вовсю вкатился в сезон, то для "Нижнего Новгорода" этот матч стал дебютным в сезоне. И стартовую игру подопечные Зорана Лукича провели довольно неплохо. Правда, хватило нижегородцев лишь на три четверти, в которых они доставили сопернику определенные проблемы. А вот в заключительной 10-минутке преимущество ЦСКА в классе дало о себе знать - 27:16.

Самым результативным в составе москвичей стал представитель Дании Габриэль Иффе Лундберг, набравший 19 очков. У "Нижнего" больше всех настрелял Михаил Кулагин - 16 баллов.

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