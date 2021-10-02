"Зенит" обыграл УНИКС на старте Евролиги

Петербургский "Зенит" обыграл казанский УНИКС в стартовом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги - 70:69.

Матч проходил в Казани и хозяева сумели повести после стартовой четверти с преимуществом в четыре очка - 22:18. Однако на большой перерыв команды ушли уже при равном счете - "Зенит" сумел отыграться.

После перерыва гости прибавили и повели в счете. Однако игра шла с минимальным преимуществом. И лишь в четвертой четверти "Зенит" смог оторваться более чем на 10 очков. Но УНИКС не сдался и бился до последних секунд, уступив в итоге лишь одно очко - 69:70.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Коннер Фрэнкамп, набравший 18 очков. В составе казанцев 18 очков на свой счет записал Айзея Канаан.

"Мы довольны тем, как сложился для нас матч. Мы контролировали игру во второй половине встречи, особенно в четвертой четверти. Примерно за три минуты до конца матча мы лидировали +10, но затем допустили много ошибок. Это начало сезона, нам предстоит еще многое улучшить. Думаю, в конце матча Казань была лучше - мы не могли контролировать эмоции и потери мяча. Канаан мог изменить ход матча. Это урок для нас, мы должны улучшать свою игру. Мы, в свою очередь, контролировали подборы в защите, и выиграли подборы в матче против команды, которая обычно хороша в этом компоненте. Мы совершили 18 потерь мяча, это необходимо изменить", - сказал после матча наставник "Зенита" Хавьер Паскуаль.