"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря голу и пасу Суареса

Экс-форвард "Барселоны" Луис Суарес помог своему нынешнему клубу, мадридскому "Атлетико", обыграть каталонцев в чемпионате Испании. Уругваец отдал голевой пас и отличился сам. Матч закончился со счетом 2:0.

Судьба противостояния двух грандов Ла Лиги решилась уже в первом тайме, когда отличились Тома Лемар (23 минута) и Суарес (44). Примечательно, что уругваец подчеркнуто не праздновал гол в ворота клуба, за который выступал шесть лет.

А во втором тайме в составе мадридцев на поле вышел еще один экс-игрок "Барселоны" - Антуан Гризманн, заменивший Суареса на 73-й минуте.

После этой победы "Атлетико" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, а гости опустились на девятую.