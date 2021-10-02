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02.10.2021 23:26
Рубрика: Спорт

Игнашевич стал главным тренером "Балтики"

Текст: Максим Домчев
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич назначен на пост главного тренера калининградской "Балтики", выступающей в первенстве Футбольной национальной лиги.

Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
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Об этом в субботу сообщил официальный сайт ФНЛ. Контракт Игнашевича с "Балтикой" рассчитан до окончания следующего сезона. На этом посту он сменил Евгения Калешина, который покинул этот пост 28 сентября.

Председатель совета директоров "Балтики" Александр Шендерюк-Жидков отметил, что не сомневается в том, что громадный опыт Игнашевича должен принести пользу клубу.

" Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение", - отметил он.

Сергей Игнашевич - известный футболист сборной России, ЦСКА, "Локомотива", завершивший карьеру после чемпионата мира 2018 года. После этого он возглавлял "Торпедо".

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