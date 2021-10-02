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02.10.2021 09:24
Рубрика: Спорт

Черчесов прокомментировал отказ Дзюбы играть за сборную России

Текст: Максим Домчев
Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о ситуации с отказом Артема Дзюбы от вызова в сборную России на октябрьские отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

Дзюба вошел в число игроков приглашенных на сбор, однако заявил, что из-за того, что находится не в самой лучшей форме, пока отказывается от вызова.

По мнению бывшего главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, Дзюбе нужно время.

Фото: Джузеппе Маффиа / РИА Новости
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"У Дзюбы проблемы с главным тренером? Артем амбициозный футболист, который имеет свое мнение. Иногда надо время, чтобы он свою нишу нашел. Артем Дзюба в 18 лет уже играл у меня в основном составе "Спартака", и знаю, что ему надо дать время самому прийти к соглашению с самим собой. И тогда мы имеем то, что имеем. Он сыграл отличный чемпионат мира, забил за сборную больше всех голов, капитан команды. Значит, вопросов у нас не было", - сказал он в интервью YouTube-канале Hejt Park.

Черчесов добавил, что подобные ситуации не раз возникают и в сборных и в клубах. И тут многое зависит от главного тренера. Нельзя допустить, чтобы у игрока не было обратной дороги.

После того как Валерий Карпин возглавил сборную России, Дзюбы не оказалось в числе игроков, вызванных на первый сбор. Многие тут же вспомнили о конфликте, который произошел в "Спартаке", однако затем Карпин вызвал нападающего "Зенита", но в итоге получил отказ.

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