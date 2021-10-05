Названы кандидаты в женскую сборную РФ по баскетболу на квалификацию ЧЕ-2023

Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев официально обозначил список игроков, которых он хочет привлечь для подготовки к ноябрьским матчам квалификации чемпионата Европы-2023.

В нашей группе отбора три команды - Черногория, Дания и Австрия. С представительницами легендарной баскетбольной школы бывшей союзной Югославии играем 11 ноября в столице Черногории городе Подгорица. А с экзотической для данного направления вида спорта и редко выступающей в официальных турнирах Данией встречаемся 14 ноября дома.

В основной список кандидатов вошли 16 баскетболисток. Это разыгрывающие и атакующие защитники Анна Буровая, Ксения Левченко (обе - "Динамо", Курск), Марина Голдырева ("Ника", Сыктывкар), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Дарья Курильчук (БК "Самара"); форварды Аделина Абайбурова ("Динамо", Курск), Жосселина Майга, Нина Глонти, Александра Штанько (все - МБА, Москва), Дарья Игнатова, Дарья Репникова (обе - "Спарта энд К", Видное, Московская обл.), Раиса Мусина, Мария Черепанова (обе - "Ника"), Анастасия Шилова (УГМК, Екатеринбург); центровые Мария Вадеева (УГМК), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск).

В короткий резервный список, состоящий всего из двух фамилий, Ковалев внес форвардов Анастасия Олаири Косу ("Динамо", Курск) и Дарью Намок ("Надежда").

Если объединить всех игроков из основного и резервного списков, то эти 18 спортсменок представляют следующие клубы (в порядке убывания по числу баскетболисток): "Динамо" (Курск) - 5, МБА - 3, "Ника" - 3, УГМК - 2, "Надежда" - 2, "Спарта энд К" - 2, БК "Самара" - 1. Здесь прослеживается четкая взаимосвязь: лидеры по силу кандидатов курское "Динамо" и "Ника" в декабре встретятся между собой в финале розыгрыша Кубка страны. А это турнир, в котором по специальному регламенту Российской федерации баскетбола (РФБ) участие иностранных легионеров запрещено.

Напомним, что в отборочном цикле чемпионата Европы-2023 образованы десять групп - восемь квартетов и две тройки. Путевки на финальный турнир, который состоится в Тель-Авиве (Израиль) и словенских городах Любляна, Копер и Целе, выйдут победители всех десяти групп и еще четыре команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями. При их подсчете не будут учитываться результаты матчей команд против аутсайдеров квартетов.

Наша команда выступит в группе "F". Интересно, что Словения и Израиль, несмотря на автоматическую гарантию выступления на домашнем для них Евробаскете, для получения игровой практики тоже заявились в квалификационный цикл. Но эти команды будут проводить свои матчи вне конкурса.

В этом году на Евробаскете-2021 в Испании и Франции сборная России под руководством все того же Александра Ковалева финишировала на шестом месте. Это дало возможность отобраться в квалификацию чемпионата мира-2022, который состоится в столице летней Олимпиады-2000 австралийском Сиднее с 22 сентября по 1 октября будущего года. На днях Международная федерация баскетбола (ФИБА) сообщила, что жеребьевка отбора пройдет в ноябре. А сроки проведения турниров квалификации таковы: с 10 по 13 февраля 2022-го. Это будут четыре отдельных соревнования в разных странах, в каждой группе - по квартету национальных дружин.

Помимо России, право выступить в квалификации получили: от Европы - Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Сербия и Франция; от Америки - США, Бразилия, Канада и Пуэрто-Рико; от Азии, Австралии и Океании - Австралия, Китая, Южная Корея и Япония; от Африки - Мали и Нигерия. То есть всего 16 команд.

Поскольку Австралия - страна-организатор ЧМ, а США - обладатель олимпийского золота в Токио, эти команды сыграют на чемпионате мира 2022 автоматически, но в мировой квалификации они выступают опять же для игровой практики. Фактически получается, что лишь два аутсайдера февральских квартетов, имеющих худшие показатели, не получат билетов на Зеленый континент. У сборной России есть отличный шанс пробиться на мировой чемпионат, где она не выступала с 2010 года.