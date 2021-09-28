Финал Кубка России среди женских команд примет Сыктывкар

Финальный матч розыгрыша Кубка России среди женских команд впервые в истории турнира примет столица Республики Коми город Сыктывкар. В борьбе за трофей сойдутся местная "Ника" и курское "Динамо".

Долгие годы женская команда Сыктывкара, выступавшая под симпатичным названием "Зыряночка", была крепким середняком второго дивизиона национального чемпионата. Перед началом прошлого сезона теперь уже "Ника", будучи бронзовым призером Суперлиги, заявилась на участие в Премьер-лиге, заметно укрепила состав тремя игроками сборной и бывшим наставником главной команды страны Александром Васиным, что позволило с ходу оказаться в четверке сильнейших клубов элиты.

Теперь девушки из Республики Коми штурмуют новую вершину. В полуфинале Кубка России они принимали подмосковную "Спарту энд К", которую ранее долгое время тренировал нынешний наставник "Ники" Александр Васин. К большому перерыву преимущество хозяев составило 14 очков, а по ходу третьей четверти оно увеличилось в полтора раза - 60:39.

Девушки из Сыктывкара продемонстрировали слаженные командные действия. Перешедшая в межсезонье из курского "Динамо" одна из ключевых баскетболисток сборной Раиса Мусина не стала тянуть одеяло на себя, в "Нике" набранные очки распределились примерно поровну между шестью игроками, которые понесли основную нагрузку. Двузначные цифры в графе "результативность" у Марины Голдыревой (12), Валентины Кожухарь (12), Марии Черепановой (12), Раисы Мусиной (11), Варвары Псаревой (11), Александры Марченковой (10).

В другом полуфинале "Пересвет" в Ростове-на-Дону постарался оказать сопротивление признанному гранду курскому "Динамо". Напомним, в Кубке страны запрещено участие легионеров, в данном случае это правило было в плюс "Пересвету", но победить грозного оппонента все же не удалось - 48:58. Ростовская публика тепло встретила курянок, которые летом стали серебряными призерами летних Игр по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3": Ольгу и Евгению Фролкиных, Юлию Козик. Руководимое Василием Карасевым курское "Динамо" и без варягов смотрится боевым коллективом.

Финал "Ника" - "Динамо" (Курск) и матч за третье место "Пересвет" - "Спарта энд К" состоятся еще нескоро - 25 декабря. Но в Сыктывкаре уже запустили в продажу билеты на решающее кубковое сражение. Цена - ровно две тысячи рублей за заветный квиток. В клубе объясняют такую высокую цифру колоссальным ажиотажем и абсолютно уверены, что аншлаг будет.