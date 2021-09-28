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28.09.2021 22:51
Рубрика: Спорт

"Динамо" обыграло "Спартак" в чемпионате КХЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встречались московские "Спартак" и "Динамо". Бело-голубые оказались сильнее - 6:3.

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"Спартак" после удачного старта постепенно опускается в турнирной таблице. При этом команда Бориса Миронова побеждает тех, кто по силам, но стабильно проигрывает более сильным.

Первый период не подарил заброшенных шайб. Зато после перерыва команды принялись соревноваться, кто больше забьет. Чуть удачливее оказались динамовцы, выигравшие этот отрезок со счетом 3:2.

В составе бело-голубых отличились Вадим Шипачев, Андрей Педан и Дмитрий Рашевский, а у "Спартака" - Джейк Виртанен и Дмитрий Вишневский.

В третьем периоде динамовцы отличились еще трижды после бросков Владислава Ефремова, Станислава Галиева и Рашевского, а красно-белые смогли ответить на это всего одним точным броском Ивана Дроздова.

Очередной результативный матч выдал капитан и лидер атак "Динамо" Вадим Шипачев, добавивший к голу еще четыре голевые передачи.

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