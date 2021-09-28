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28.09.2021 19:31
Рубрика: Спорт

Усик жестко ответил критикам спортсменов из Украины за фото с россиянами

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO украинец Александр Усик высказался о тех, кто подвергает нападкам спортсменов из Украины за совместные фотографии с соперниками из России.

Фото: Andrew Couldridge / REUTERS
Усик пока не думает о реванше с Джошуа

Усик, в минувшие выходные победивший британца Энтони Джошуа, назвал тех, кто на его родине жестко критикует спортсменов за совместные фотографии с россиянами "немного больными".

"Это хайп. Люди сейчас заражены хайпом, хотят, чтобы о них говорили, чтобы о них слышали. Я понимаю, о чем вы говорите, но я не хочу рекламировать никаким образом этих людей. Немножко больные, что тут сделать", - приводит слова Усика РИА Новости.

Во время Олимпийских игр в Токио на Украине жестко раскритиковали прыгунью в высоту Ярославу Магучих за совместное фото со ставшей чемпионкой россиянкой Марией Ласицкене. Позже она повторила это фото после финала Бриллиантовой лиги.

Также на пресс-конференции во вторник Усик заявил о том, что намерен привезти свои пояса в родной для себя Крым, где намерен посетить родственников, друзей и боксерский зал, в котором начинал свой путь в боксе.

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