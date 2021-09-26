Усик победил Джошуа и завоевал четыре титула чемпиона мира в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик в Лондоне единогласным решением судей победил британца Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO.

Этого поединка ждали многие поклонники бокса. Украинский чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик вышел на бой против обладателя четырех поясов в самом престижном тяжелом весе.

На взвешивании украинец оказался легче своего соперника на 8 кг. Британец считался фаворитом боя, но...

С первого раунда Усик задал сумасшедший темп, его атаки раз за разом становились для британца неприятным сюрпризом. И если до третьего раунда казалось, что Джошуа просто присматривается к сопернику, чтобы одним ударом решить бой, то потом стало очевидно - Усик, проделавший колоссальный объем работы на тренировочных сборах, превосходит соперника во всех компонентах.

В концовке Джошуа и вовсе был в шаге от нокаута и лишь гонг спас его от окончательного унижения. Хотя и без этого чемпион был деклассирован и за весь поединок он смог нанести лишь пару ударов, хоть как-то потревоживших украинца.

После финального гонга оставалось лишь дождаться решения судей. В Великобритании они не всегда отражают истинное положение дел на ринге. Но на этот раз они не посмели лишить Усика справедливой победы, хотя счет все равно не отражает положение дел - 117:112, 116:112 и 115:113.

На счету непобежденного Усика стало 19 побед в 19 боях, Джошуа потерпел второе поражение при 24 победах.