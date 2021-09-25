Нурмагомедов поддержал Усика перед боем с Джошуа

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов пожелал удачи украинскому боксеру Александру Усику в поединке против британца Энтони Джошуа.

В ночь на воскресенье в Лондоне пройдет поединок за титулы чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO между британцем Энтони Джошуа и претендентом из Украины Александром Усиком.

Слова поддержки Усику высказал бывший чемпион UFC, непобежденный россиянин Хабиб Нурмагомедов.

"Удачи тебе, воин", - написал он в Instagram.

На счету Усика 18 боев в 18 боях, Джошуа выиграл 24 поединка из 25. Накануне прошло взвешивание, на котором Джошуа оказался тяжелее соперника на 8 кг.