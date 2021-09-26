Усик пока не думает о реванше с Джошуа

Завоевавший четыре пояса чемпиона мира по боксу в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что пока не думает о реванше с британцем Энтони Джошуа.

В ночь на воскресенье в Лондоне прошел бой, в котором Усик встречался с чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. Несмотря на то, что фаворитом боя считали британца, украинец уверенно победил единогласным решением судей - 117:112, 116:112, 115:113.

После боя 34-летний Усик высказался о матче-реванше, который прописан в контракте. Пока он не думает об этом, а хочет провести время со своей семьей.

"Хочу провести время с семьей и сейчас не думаю о реванше. Я тяжело работал с января, на подготовку к бою у меня ушло почти полгода. Скучаю по детям, хочу домой. Вы еще не видели всего, на что я способен, я могу боксировать лучше", - приводит слова Усика Sky Sports.

Он добавил, что поединок с Джошуа прошел именно так, как он и предполагал. За 12 раундов, по словам Усика, соперник попал всего несколько раз, но так и не смог потрясти украинца. А в самом конце боя Усик едва не отправил соперника в нокаут.

"У меня не было задачи его нокаутировать, поскольку в моем углу говорили не делать этого. В начале боя я нацеливался на сильный удар, но затем просто переключился на свой темп", - сказал он.

На счету Усика 19 побед в 19 боях.