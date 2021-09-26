Шевченко и Волкановски защитили титулы чемпионов UFC

Валентина Шевченко и Александр Волкановски выиграли свои бои на турнире UFC 266 в Лас-Вегасе.

Шевченко защищала титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Ее соперницей стала американка Лорен Мерфи. 33-летняя Шевченко сумела выиграть досрочно.

Представляющая Перу уроженка Киргизии доминировала весь бой, а в четвертом раунде рефери остановил поединок. Эта победа стала 22-й при трех поражениях.

Во втором главном бою турнира чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски защищал пояс в поединке с Брайаном Ортегой. Волкановски уверенно провел весь бой, а лицо его противника превратилось в кровавую массу. И все же Ортега выстоял, но проиграл единогласным решением судей.

В рамках турнира россиянин Абдурахимов проиграл американцу Крису Докасу техническим нокаутом во втором раунде.