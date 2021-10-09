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Рубрика: Спорт

Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии"

Текст: Максим Домчев
Включенный в состав олимпийской сборной России по хоккею нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин накануне старта нового сезона в НХЛ получил травму. В матче против "Филадельфии" россиянин неудачно провел силовой прием и рухнул на лед.
Фото: AP Photo/Nick Wass Фото: AP Photo/Nick Wass
Фото: AP Photo/Nick Wass

Овечкин получил травму во втором периоде. Он решил атаковать нападающего "Филадельфии" Трэвиса Конекни, но почувствовал резкую боль в левой ноге и упал. Россиянина отправили в раздевалку и на лед он больше не вернулся.

Фото: Nick Wass/AP
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Пока нет информации о том, насколько серьезным оказались повреждения Овечкина. В "Вашингтоне" ожидают вердикта медицинского штаба.

"Игрока обследуют, они осторожны в своих оценках. После повторного обследования мы подумаем, стоит ли ему тренироваться. Нужно ли ему это, или может быть дать ему больше времени. Мы обо всем вам расскажем после повторного обследования", - приводит сайт НХЛ слова главного тренера "Вашингтона" Питера Лавиолетта.

Более оптимистично высказался партнер Овечкина Ти Джей Оши. Он признался, что в раздевалке команда пошутила, что Овечкин - русский, а это значит, что он скоро вернется и снова будет забрасывать шайбы.

В пятницу Овечкина, Никиту Кучерова и Андрея Василевского официально включили в состав сборной России на Олимпиаду-2022.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин