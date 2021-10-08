Кучеров, Василевский и Овечкин включены в состав олимпийской сборной России

8 октября истекает дедлайн для национальных федераций на объявление первых трех игроков, включенных в состав на Олимпийские игры 2022 года. ФХР объявила своих кандидатов в заключительный день.

Не трудно было предположить, что в состав войдут лидеры сильнейшего клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" - Никита Кучеров и Андрей Василевский. Второй год подряд их команда завоевывает Кубок Стэнли, а эти хоккеисты спорили между собой за титул самого ценного игрока.

Также в состав попал и Александра Овечкин - лучший снайпер из действующих игроков НХЛ, капитан и лидер "Вашингтона".

Расширенные списки игроков будут представлены до 15 октября, а предварительные составы объявят в начале 2022 года.

Не стоит забывать, что на данный момент у сборной России пока еще нет главного тренера. Ранее глава ФХР Владислав Третьяк заявил о том, что им будет триумфатор Игр-2018 Олег Знарок, но позже на Экспертном совете ФХР была предложена кандидатура Алексея Жамнова.

Хоккейный турнир на Играх-2022 пройдет с 9 по 20 февраля. Российская команда выступит на групповом турнире со сборными Дании, Чехии и Швейцарии.