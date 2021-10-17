В МОК выразили озабоченность планами чаще проводить ЧМ по футболу

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили озабоченность в связи с предложением Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира по этому виду спорта среди мужских команд два раза в год и призвали стороны к более широким консультациям. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В МОК опасаются, что такое решение может в худшую сторону повлиять на другие виды спорта и женский футбол в частности, а также на здоровье игроков.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил о планах до конца года решить вопрос относительно проведения чемпионата мира по футболу среди мужских команд раз в два года. Сейчас турнир проходит каждые четыре года.