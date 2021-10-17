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17.10.2021 09:48
Рубрика: Спорт

В МОК выразили озабоченность планами чаще проводить ЧМ по футболу

Фото: Kurt SCHORRER / FIFA / AFP Фото: Kurt SCHORRER / FIFA / AFP
Фото: Kurt SCHORRER / FIFA / AFP

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили озабоченность в связи с предложением Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира по этому виду спорта среди мужских команд два раза в год и призвали стороны к более широким консультациям. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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В МОК опасаются, что такое решение может в худшую сторону повлиять на другие виды спорта и женский футбол в частности, а также на здоровье игроков.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино сообщил о планах до конца года решить вопрос относительно проведения чемпионата мира по футболу среди мужских команд раз в два года. Сейчас турнир проходит каждые четыре года.

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