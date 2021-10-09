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09.10.2021 11:22
Рубрика: Спорт

Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

На выборах президента Российской премьер-лиги зарегистрировался всего один кандидат - исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
РПЛ и 12 ведущих лиг Европы выступили против ЧМ по футболу раз в два года

Как сообщает сайт РПЛ, Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост, который покинул бывший глава организации Сергей Прядкин. Заявки от кандидатов принимались до 8 октября.

Экс-глава РПЛ занимал этот пост с 2007 года, но 5 октября на заседании общего собрания клубов РПЛ объявил о том, что покидает свой пост.

Выборы главы РПЛ пройдут 22 ноября.

Ашот Хачатурянц является руководителем судейского комитета Российского футбольного союза. Ранее он заявил о том, что получил предложение возглавить РПЛ от акционеров большого количества клубов.

"Вопрос изменений в РПЛ назрел давно. Я выдвинул свою кандидатуру на пост президента Лиги, собрание будет 22 ноября. Если не будет юридических препятствий совмещать обе позиции, я хотел бы остаться главой судейского комитета РФС. Если по регламенту это будет невозможно, по договоренности с РФС кураторство судейским комитетом останется за мной", - приводит его слова сайт РПЛ.

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