Промес пропустит три недели из-за травмы

Полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес получил травму и выбыл из строя на три недели.

Игрок сборной Нидерландов травмировался в матче 10-го тура РПЛ против "Ахмата". Как сообщает сайт "Спартака", у Промеса диагностировано повреждение боковой связки коленного сустава.

Это уже не первая потеря "красно-белых". Ранее из-за травмы из строя выбыли полузащитник Роман Зобнин и аргентинский форвард Эсекель Понсе, который пропустит около трех месяцев.

В следующем туре РПЛ команда Дуя Витории встречается с московским "Динамо".