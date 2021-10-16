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16.10.2021 06:40
Рубрика: Спорт

Теннисист Медведев прокомментировал снятие с турнира ATP в Москве

Текст: Артур Нанян
Вторая ракетка мира Даниил Медведев объяснил, почему он отказался от выступления на "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 16 по 24 октября в Москве.
Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Медведев отметил, что не готов на все 100 процентов физически. "Почувствовал: не готов физически на все 100. Это решение далось мне тяжело, но пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами", - написал Даниил в Instagram.

Фото: saintho / istock
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Об усталости Медведев заговорил еще на неделе, после сенсационного поражения в четвертом круге в Индиан-Уэллсе от Григора Димитрова. Россиянин вел 6:4, 4:1, но умудрился затем проиграть восемь геймов подряд, и в итоге потерпеть поражение - 6:4, 4:6, 3:6.

К слову, Андрей Рублев и Аслан Карацев вышли в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале россияне одолели Тима Пютца (Германия) / Майкла Винуса (Новая Зеландия) - 6:4, 3:6, 10:5. В финале Рублев с Карацевым встретятся с победителем пары Джон Пирс (Австралия) / Филип Полашек (Словакия) - Иван Додиг (Хорватия) / Марсело Мело (Бразилия).

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