Теннисист Медведев прокомментировал снятие с турнира ATP в Москве

Вторая ракетка мира Даниил Медведев объяснил, почему он отказался от выступления на "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 16 по 24 октября в Москве.

Медведев отметил, что не готов на все 100 процентов физически. "Почувствовал: не готов физически на все 100. Это решение далось мне тяжело, но пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами", - написал Даниил в Instagram.

Об усталости Медведев заговорил еще на неделе, после сенсационного поражения в четвертом круге в Индиан-Уэллсе от Григора Димитрова. Россиянин вел 6:4, 4:1, но умудрился затем проиграть восемь геймов подряд, и в итоге потерпеть поражение - 6:4, 4:6, 3:6.

К слову, Андрей Рублев и Аслан Карацев вышли в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе. В полуфинале россияне одолели Тима Пютца (Германия) / Майкла Винуса (Новая Зеландия) - 6:4, 3:6, 10:5. В финале Рублев с Карацевым встретятся с победителем пары Джон Пирс (Австралия) / Филип Полашек (Словакия) - Иван Додиг (Хорватия) / Марсело Мело (Бразилия).