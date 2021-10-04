Мужская сборная РФ стала второй на ЧЕ по настольному теннису

Нет, такого не ожидали, хотя небольшие предпосылки к успеху и были. Лев Кацман и Максим Гребнев выиграли чемпионат Европы-2020 в паре. Такого раньше не было. А если вспомнить, что в последний раз россияне добирались до финала в 2011 году, то прогресс приобретал некие конкретные очертания.

И на командном чемпионате Европы в Клуже, где румыны любят проводить состязания по настольному теннису, от наших ребят ждали сюрпризов. Но, честно говоря, о выходе в финал можно было только грезить. Ведь даже мужская сборная СССР в составе Стаса Гомозкова, Анатолия Амелина и Саркиса Сархаяна играла еще в финалах таких далеких 1966 и 1968 годов, выигрывая "серебро" и стабильно уступая грозным шведам.

А на этом чемпионате в Клуже сборная России уверенно вышла из квалификационной группы, победив команды Франции и Нидерландов. Матч с австрийцами в одной четвертой стал серьезным, однако вполне преодолимым испытанием.

В полуфинале нас ждала грозная сборная Швеции. И Максим Гребнев, Лев Кацман и Владимир Сидоренко преодолели, наконец, шведский барьер, разгромив соперника - 3:0.

В финале наши играли с немцами. Да, на Европу не приехали знаменитые Тимо Болл и наш бывший соотечественник Дмитрий Овчаров, чья семья переехала из под Киева в ФРГ после Чернобыльской катастрофы. В Токио эти двое вместе с Патриком Франциска уступили командное олимпийское "золото" лишь гениям настольного тенниса - китайцам. Именно Франциска и внес свои законные два очка в победу немцев, обыграв Льва Кацмана и Максима Гребнева, а Дан Цю был сильнее Сидоренко. Зато Максим Гребнев дожал в пятом сете Бенедикта Дуду, а в четвертой игре героически сопротивлялся Патрику Франциска - 2:3.

То, что показали Патрик и Максим в заключительном матче командного финала, можно назвать фантастикой. Потрясающая наступательная игра, хитроумнейшие подачи, немыслимые по силе вращения топ-спины, игра вдали от стола и резкие укоротки. А Максим еще и ухитрился продемонстрировать несколько прямо-таки цирковых приемов.

Старший из нашей серебряной тройки москвич Лев Кацман родился в 2001-м, питерцы Максим Гребнев и Владимир Сидоренко на год моложе. Для настольного тенниса, где играют, как тот же Овчаров, до 33 лет или, как Тимо Болл, и до 40, это если уже и не детский, то юношеский возраст.

Впереди у ребят большие перспективы. Считается, что в настольном теннисе нельзя перетренироваться. Ведущие профессионалы ежедневно проводят у стола по пять-шесть часов. Если следовать этой тренировочной методике, то европейское "серебро" может превратиться и в "золото" турниров рангом повыше европейского.

А вот девушки огорчили. Даже не вышли из группы. До чего обидно. Ведь отечественный настольный теннис был славен именно победами женщин. А великая Зоя Руднова громила даже китаянок, становясь чемпионкой мира.

Но не все сразу. По крайней мере, командный чемпионат Европы в Клуже подарил нам большие надежды.