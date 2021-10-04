Мужская сборная РФ стала второй на ЧЕ по настольному теннису

Новости

Сотрудники Facebook не могут попасть в собственное здание 22:59
Психолог назвала последствия "обрушения" Facebook и Instagram 22:41
Российские операторы связи работают в штатном режиме 22:35
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о сбоях в сети 22:28
Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов на фоне сбоев Facebook 22:10
Эксперты назвали альтернативы сервисам Facebook 22:05
Хакеры слили данные 1,5 млрд пользователей Facebook 21:54
Юбилейный вечер Анны Нетребко пройдет в Мариинском театре 21:53
Песков оценил влияние сбоя в работе соцсетей на сайт Кремля 21:32
Досрочные выборы главы Тамбовской области пройдут в 2022 году 21:31
В Госдуме оценили идею военной учебной миссии ЕС на Украине 21:28
Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев 21:24
Почти 206 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:12
На МКАД автомобиль без тормозов устроил массовую аварию 21:00
Захарова обвинила Британию во вмешательстве во внутренние дела РФ 20:34
Туристический поезд "Сочи" перевез более 70 тысяч пассажиров 20:26
Чемпионат Четырех континентов по фигурному катанию пройдет в Таллине сразу после ЧЕ 20:09
Первый энергоблок БелАЭС в Островце включен в сеть 19:56
Суд встал на сторону ФАС в споре ведомства с Tele2 19:43
Байден заявил об угрозе дефолта из-за действий республиканцев 19:42
Продажи Apple Watch Series 7 начнутся 15 октября 19:42
Мосгорсуд продлил Ивану Сафронову арест до января 2022 года 19:41
СПЧ предложил разработать единый стандарт безопасности учебных учреждений 19:16
Захарова: Борьба с терроризмом в Афганистане должна быть продолжена 19:13
Газ в Европе резко дешевел на новостях о заполнении "Северного потока-2" 19:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Какие изменения ждут россиян в октябре
Какие изменения ждут россиян в октябре
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Россияне начали терять интерес к вложениям в недвижимость
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
Тест: Угадайте поэта по его осенним стихам
04.10.2021 22:43
Рубрика: Спорт

Мужская сборная РФ стала второй на ЧЕ по настольному теннису

Текст: Николай Долгополов
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8578)
Нет, такого не ожидали, хотя небольшие предпосылки к успеху и были. Лев Кацман и Максим Гребнев выиграли чемпионат Европы-2020 в паре. Такого раньше не было. А если вспомнить, что в последний раз россияне добирались до финала в 2011 году, то прогресс приобретал некие конкретные очертания.
Наши мастера пинг-понга преподнесли настоящий сюрприз, дойдя до финала чемпионата Европы. Фото: saintho / istock Наши мастера пинг-понга преподнесли настоящий сюрприз, дойдя до финала чемпионата Европы. Фото: saintho / istock
Наши мастера пинг-понга преподнесли настоящий сюрприз, дойдя до финала чемпионата Европы. Фото: saintho / istock

И на командном чемпионате Европы в Клуже, где румыны любят проводить состязания по настольному теннису, от наших ребят ждали сюрпризов. Но, честно говоря, о выходе в финал можно было только грезить. Ведь даже мужская сборная СССР в составе Стаса Гомозкова, Анатолия Амелина и Саркиса Сархаяна играла еще в финалах таких далеких 1966 и 1968 годов, выигрывая "серебро" и стабильно уступая грозным шведам.

Теннисисты Медведев и Рублев стали победителями Кубка Лейвера

А на этом чемпионате в Клуже сборная России уверенно вышла из квалификационной группы, победив команды Франции и Нидерландов. Матч с австрийцами в одной четвертой стал серьезным, однако вполне преодолимым испытанием.

В полуфинале нас ждала грозная сборная Швеции. И Максим Гребнев, Лев Кацман и Владимир Сидоренко преодолели, наконец, шведский барьер, разгромив соперника - 3:0.

В финале наши играли с немцами. Да, на Европу не приехали знаменитые Тимо Болл и наш бывший соотечественник Дмитрий Овчаров, чья семья переехала из под Киева в ФРГ после Чернобыльской катастрофы. В Токио эти двое вместе с Патриком Франциска уступили командное олимпийское "золото" лишь гениям настольного тенниса - китайцам. Именно Франциска и внес свои законные два очка в победу немцев, обыграв Льва Кацмана и Максима Гребнева, а Дан Цю был сильнее Сидоренко. Зато Максим Гребнев дожал в пятом сете Бенедикта Дуду, а в четвертой игре героически сопротивлялся Патрику Франциска - 2:3.

То, что показали Патрик и Максим в заключительном матче командного финала, можно назвать фантастикой. Потрясающая наступательная игра, хитроумнейшие подачи, немыслимые по силе вращения топ-спины, игра вдали от стола и резкие укоротки. А Максим еще и ухитрился продемонстрировать несколько прямо-таки цирковых приемов.

Старший из нашей серебряной тройки москвич Лев Кацман родился в 2001-м, питерцы Максим Гребнев и Владимир Сидоренко на год моложе. Для настольного тенниса, где играют, как тот же Овчаров, до 33 лет или, как Тимо Болл, и до 40, это если уже и не детский, то юношеский возраст.

Впереди у ребят большие перспективы. Считается, что в настольном теннисе нельзя перетренироваться. Ведущие профессионалы ежедневно проводят у стола по пять-шесть часов. Если следовать этой тренировочной методике, то европейское "серебро" может превратиться и в "золото" турниров рангом повыше европейского.

Россиянин Никита Бурмакин впервые выиграл ЧМ по пляжному теннису

А вот девушки огорчили. Даже не вышли из группы. До чего обидно. Ведь отечественный настольный теннис был славен именно победами женщин. А великая Зоя Руднова громила даже китаянок, становясь чемпионкой мира.

Но не все сразу. По крайней мере, командный чемпионат Европы в Клуже подарил нам большие надежды.

Спорт Теннис