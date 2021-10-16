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16.10.2021 06:25
Рубрика: Спорт

Боксер Чудинов победил немца Миттага в Казани

Текст: Артур Нанян
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Российский боксер Федор Чудинов победил немца Ронни Миттага в Казани. Поединок в весовой категории до 76,2 кг завершился успехом Федора: его оппонент отказался от продолжения боя после второго раунда.

Фото: REUTERS
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Теперь в послужном списке Чудинова 25 побед (17 нокаутом), два поражения и одна ничья. Россиянин владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold), занимает второе место в рейтинге WBA.

Золотой титул WBA дает Чудинову право претендовать на пояс чемпиона мира.

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