Боксер Чудинов победил немца Миттага в Казани

Российский боксер Федор Чудинов победил немца Ронни Миттага в Казани. Поединок в весовой категории до 76,2 кг завершился успехом Федора: его оппонент отказался от продолжения боя после второго раунда.

Теперь в послужном списке Чудинова 25 побед (17 нокаутом), два поражения и одна ничья. Россиянин владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold), занимает второе место в рейтинге WBA.

Золотой титул WBA дает Чудинову право претендовать на пояс чемпиона мира.