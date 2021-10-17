В Единой лиге ВТБ российские баскетбольные клубы сыграли против зарубежных

Новости

Песков рассказал, будет ли президент ревакцинироваться от коронавируса 14:17
Посольство РФ подтвердило гибель четырех россиян в Албании 14:12
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского 14:07
В Петербурге прошла панихида по министру МЧС РФ Евгению Зиничеву 13:53
Самолет с патриархом Кириллом не может приземлиться в Орле из-за тумана 12:55
Оперштаб: В Москве выявлено 6 740 новых случаев COVID-19 12:52
Исмаилов заявил, что потерял сознание во время боя с Минеевым 12:40
В Тыве с 1 ноября ужесточат антиковидные ограничения 12:33
Экс-сотрудника Минобороны осудили на пять лет за крупную взятку 12:31
Российские школьники победили в международной олимпиаде по математике 12:09
Петербургские студенты собрали действующую модель экзоскелета 11:57
Мясников назвал самый опасный для здоровья безалкогольный напиток 11:45
Бизнес стал меньше тратить на защиту работников от COVID-19 11:06
В России снизилась стоимость авиабилетов 11:05
Эксперты развеяли пять мифов о самозанятости 11:00
На севере Сахалина тысячи людей остались без света из-за циклона 10:59
Россия в этом году продала за рубеж вакцин на 713 млн долларов 10:00
Для автобусов без ремней безопасности введут ограничение скорости 09:55
В МОК выразили озабоченность планами чаще проводить ЧМ по футболу 09:48
Пушков высмеял угрозы Украины "задавить" Россию по инциденту в Черном море 09:21
Штрафы за сорняки на даче могут достигать 20 тысяч рублей 09:15
В ПФР разъяснили, когда пенсионеры имеют право на доплату за детей 08:43
Все по сценарию: "киноэкипаж" с МКС приземлился в заданной точке 07:41
Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" совершил посадку в Казахстане 07:35
Корабль "Союз МС-18" включил двигатели для схода с орбиты 06:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
17.10.2021 13:10
Рубрика: Спорт

В Единой лиге ВТБ российские баскетбольные клубы сыграли против зарубежных

Текст: Илья Трисвятский
Очередная игровая неделя мужской баскетбольной Единой лиги ВТБ началась с матчей, в которых приняли участие зарубежные команды. В двух играх из трех состоявшихся иностранные клубы соперничали с российскими. Счет этого локального противостояния - 1-1.
Дарья Митрофанова / "Автодор" Фото: Саратовский "Автодор" победил дома "Цмоки-Минск" со счетом 95:79 Дарья Митрофанова / "Автодор" Фото: Саратовский "Автодор" победил дома "Цмоки-Минск" со счетом 95:79
Дарья Митрофанова / "Автодор" Фото: Саратовский "Автодор" победил дома "Цмоки-Минск" со счетом 95:79

Саратовский "Автодор" у себя на берегах Волги победил "Цмоки-Минск" со счетом 95:79. В составе саратовской команды ключевые роли играют заокеанские исполнители. Американский форвард Джэрон Джонсон набрал 18 очков, его соотечественник и центровой по амплуа 208-сантиметровый Грэнт Джерретт - 11, атакующий защитник из Канады Филипп Скрабб - 10, такая же результативность у его земляка Кенни Чери и еще одного баскетболиста из США Ди Джей Фандерберка. Что касается россиян, то отметим выход в стартовой пятерке и 8 очков ранее привлекавшегося в состав сборной России Евгения Колесникова.

Фото: РИА Новости
ЦСКА одолел питерский клуб в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги

"Я думаю, в этой игре мы чувствовали себя комфортно на домашней площадке. Наша защита уже была немного получше, и в победном результате приняла участия вся команда", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер саратовского "Автодора" Эмиль Райкович. - Шаг за шагом нам нужно улучшать свою игру в обороне, также в некоторых аспектах атаки. Надеюсь, что в следующих играх мы продолжим набирать форму, становиться все сильнее и сильнее".

А вот "Нижний Новгород" не справился дома с эстонским "Калевом" - 65:71. Первая половина игры прошла как на качелях, соперники попеременно лидировали в счете. В третьей десятиминутке "Калев" вышел вперед, имел небольшое преимущество и до финальной сирены продолжал держать нижегородцев на небольшом расстоянии.

В достаточно вязкой борьбе, где защита превалировала над нападением, результативность игроков обеих команд оказалась невысокой. Иван Стребков ("Нижний Новгород") заработал 14 очков, американец Сайлас Мэлсон ("Калев") - 18.

"Таллинцы знали, зачем приехали в Нижний Новгород, действовали с хорошей энергией и правильным настроем. Я говорил перед началом матча, что не стоит считать нас фаворитами в этой паре, и, к сожалению, мои слова подтвердились, - печально констатировал главный тренер нижегородцев Зоран Лукич. - Мы промазали 12 бросков под кольцом, и это уже психоз. А процент попадания штрафных - 16 из 24, это две трети"

"Реализуй мы хотя бы часть "убитых" бросков с линии, матч сложился бы совсем по-другому. Тяжело объяснить причину промахов. Столько бросков мимо цели - явно перебор для выступления на таком уровне", - отметил он.

И, наконец, во встрече двух зарубежных клубов "Астана" на своей площадке победила польский клуб "Зелена-Гура" - 84:70. Американский защитник хозяев Энтон Хики, его соотечественник и коллега по амплуа Джейлен Барфорд набрали по 24 очка, став самыми результативными в матче.

Где будем смотреть

17 октября, воскресенье, "Матч ТВ"

14.00. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

18 октября, понедельник, "Матч ТВ"

17.00. "Парма" (Пермский край) - ЦСКА. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол