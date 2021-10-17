В Единой лиге ВТБ российские баскетбольные клубы сыграли против зарубежных

Очередная игровая неделя мужской баскетбольной Единой лиги ВТБ началась с матчей, в которых приняли участие зарубежные команды. В двух играх из трех состоявшихся иностранные клубы соперничали с российскими. Счет этого локального противостояния - 1-1.

Саратовский "Автодор" у себя на берегах Волги победил "Цмоки-Минск" со счетом 95:79. В составе саратовской команды ключевые роли играют заокеанские исполнители. Американский форвард Джэрон Джонсон набрал 18 очков, его соотечественник и центровой по амплуа 208-сантиметровый Грэнт Джерретт - 11, атакующий защитник из Канады Филипп Скрабб - 10, такая же результативность у его земляка Кенни Чери и еще одного баскетболиста из США Ди Джей Фандерберка. Что касается россиян, то отметим выход в стартовой пятерке и 8 очков ранее привлекавшегося в состав сборной России Евгения Колесникова.

"Я думаю, в этой игре мы чувствовали себя комфортно на домашней площадке. Наша защита уже была немного получше, и в победном результате приняла участия вся команда", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер саратовского "Автодора" Эмиль Райкович. - Шаг за шагом нам нужно улучшать свою игру в обороне, также в некоторых аспектах атаки. Надеюсь, что в следующих играх мы продолжим набирать форму, становиться все сильнее и сильнее".

А вот "Нижний Новгород" не справился дома с эстонским "Калевом" - 65:71. Первая половина игры прошла как на качелях, соперники попеременно лидировали в счете. В третьей десятиминутке "Калев" вышел вперед, имел небольшое преимущество и до финальной сирены продолжал держать нижегородцев на небольшом расстоянии.

В достаточно вязкой борьбе, где защита превалировала над нападением, результативность игроков обеих команд оказалась невысокой. Иван Стребков ("Нижний Новгород") заработал 14 очков, американец Сайлас Мэлсон ("Калев") - 18.

"Таллинцы знали, зачем приехали в Нижний Новгород, действовали с хорошей энергией и правильным настроем. Я говорил перед началом матча, что не стоит считать нас фаворитами в этой паре, и, к сожалению, мои слова подтвердились, - печально констатировал главный тренер нижегородцев Зоран Лукич. - Мы промазали 12 бросков под кольцом, и это уже психоз. А процент попадания штрафных - 16 из 24, это две трети"

"Реализуй мы хотя бы часть "убитых" бросков с линии, матч сложился бы совсем по-другому. Тяжело объяснить причину промахов. Столько бросков мимо цели - явно перебор для выступления на таком уровне", - отметил он.

И, наконец, во встрече двух зарубежных клубов "Астана" на своей площадке победила польский клуб "Зелена-Гура" - 84:70. Американский защитник хозяев Энтон Хики, его соотечественник и коллега по амплуа Джейлен Барфорд набрали по 24 очка, став самыми результативными в матче.

Где будем смотреть

17 октября, воскресенье, "Матч ТВ"

14.00. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - "Зенит" (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.

18 октября, понедельник, "Матч ТВ"

17.00. "Парма" (Пермский край) - ЦСКА. Прямая трансляция.