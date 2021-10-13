ЦСКА одолел питерский клуб в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги

Три российских клуба - московский ЦСКА, питерский "Зенит" и казанский УНИКС - провели очередные матчи в регулярном чемпионате Евролиги. Причем ЦСКА и "Зенит" встречались в Москве друг с другом: сильнее оказались хозяева - 77:67.

В отсутствие "Химок", стокнувшихся с финансовыми проблемами, противостояние армейцев и питерцев имеет все шансы занять нишу самого приципиального в российском баскетболе. Многое для этого "Зенит" сделал сам, став в прошлом сезоне первым клубом, кто не позволил ЦСКА выиграть регулярный чемпионат Единой лиги. И, конечно, хочется, чтобы питерцы снова бросили перчатку чемпиону. Впрочем, первая встреча команд в сезоне 2020/2021 с этой точки зрения получилась не слишком обнадеживающей.

На равных гости провели с армейцами, пожалуй, лишь вторую четверть и старт третьей, когда единственный раз в матче сравняли счет - 38:38. В остальное время доминировал ЦСКА, чем порадовал своего наставника, Димитриса Итудиса.

- Хочу поздравить свою команду с очередной победой, - цитирует грека официальный сайт армейцев. - Мне понравилось выступление в целом и то, что мы можем рассчитывать на нашу защиту, на всех и каждого. Мне понравилось, что мы все друг друга понимаем. В предыдущем матче добились выездной победы, где здорово атаковали, набрали 100 очков, а теперь набрали меньше 80, но удержали "Зенит" на 67. Понравилось, что команда внесла определенные изменения и выглядела как хамелеон, как я обычно говорю, меняя цвета, подстраиваясь, показывая хороший баскетбол и при высокой, и при низкой результативности.

Особенно ярко себя проявил Торнике Шенгелия, набравший в матче 33 очка. Это его рекорд результативности в рамках Евролиги.

- Думаю, любой рекорд - это здорово. Я очень рад этому, но если бы мы не победили сегодня, было бы отстойно. Так что я рад победе, доволен командой и тем, как играли, - констатировал грузинский баскетболист.

У "Зенита" такого лидера не нашлось.

- Поздравляю ЦСКА. Соперник был, очевидно, лучше, чем мы, - приводит слова наставника питерцев Хавьера Паскуаля официальный сайт "Зенита". - Начало игры повлекло за собой все остальное, а начало было катастрофой. Совершали потери мяча, не контролировали подборы в защите. Первая четверть была ужасной, после этого, во второй и третьей четвертях играли лучше, старались быть в игре. Это было сложно, так как все время уступали в счете. Всего один раз сравняли, на табло было 38:38. Совершили 16 потерь мяча, промахнулись в 9 штрафных - с такими ошибками невозможно выиграть на выезде. Сейчас мы не на том уровне, чтобы бороться с такими командами, как ЦСКА.

Добавим, что армейцы выиграли уже второй матч в Евролиге после стартового поражения от итальянского "Милана", а вот "Зенит" проиграл на европейской арене впервые.

А вот казанский УНИКС, наоборот, добился первой победы в "регулярке" Евролиги, одолев на своей площадке крепкого середняка, мюнхенскую "Баварию" - 73:70.

Главный тренер "Зенита": Сейчас мы не на том уровне, чтобы бороться с такими командами, как ЦСКА

Матч для хозяев складывался непросто. На старте третьей четверти преимущество "Баварии" составляло 14 очков. Но казанцы переломили ход игры. Это удалось сделать во многом благодаря действиям Айзейи Канаана, который установил сразу два личных рекорда в Евролиге: результативности (21 очко) и по количеству точных трехочковых за матч (5). По словам наставника немцев Андреа Тринкьери, именно дальние попадания Канаана внесли перелом в ход игры.

- Очень рад нашей первой победе в Евролиге в этом сезоне, - признался со своей стороны главный тренер УНИКСа Велимир Перасович, слова которого приводит официальный сайт казанского клуба. - Причем, возможно, над сильнейшей командой из тех, кто нам пока противостоял, исходя из качества и опыта игроков "Баварии". Начали встречу из рук вон плохо, без энергии и концентрации, допускали большое количество невынужденных ошибок. Совершили за первую половину 12 потерь, что слишком много. Считаю, что вторая половина в нашем исполнении - одна из лучших в этом сезоне.