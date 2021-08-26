Хоккеист Зарипов проведет последний сезон в казанском "Ак Барсе"

Легендарный ветеран Данис Зарипов объявил, что сезон 2021/22 Континентальной хоккейной лиги, который он проведет в казанском "Ак Барсе", станет последним в его игровой карьере.

"Я пришел в "Ак Барс" ровно 20 лет назад, и этот год станет последним в моей игровой карьере. Я готов делать все, чтобы юбилейный для клуба год стал победным. Верю, что мы способны на это вместе, впереди нас ждет долгий сезон", - приводит слова 40-летнего игрока официальный сайт казанского клуба.

Данис Зарипов - уникальный хоккеист. Он единственный, кому удавалось выиграть Кубок Гагарина пять раз. В 2009, 2010 и 2018 годах он это сделал в составе "Ак Барса", а в 2014 и 2016 годах, - выступая за магнитогорский "Металлург".

C 670 (288+382) очками Данис Зарипов - третий бомбардир в истории КХЛ после Сергея Мозякина и Вадима Шипачева.