Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. В этот раз ей не было равных в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Она проплыла эту дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Серебро - у представительницы Великобритании Бетани Ферт с результатом 2.03,99, бронза - у ее соотечественницы Джессики-Джейн Эпплгейт (2.09,53).

Соревнования проходили в категории S14 (спортсмены с интеллектуальными нарушениями).

Напомним, первое золото Валерия Шабалина завоевала в заплыве на 100 метров баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд. Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.