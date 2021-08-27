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27.08.2021 12:11
Рубрика: Спорт

Шабалина завоевала второе золото на Паралимпиаде в Токио

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. В этот раз ей не было равных в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Она проплыла эту дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Серебро - у представительницы Великобритании Бетани Ферт с результатом 2.03,99, бронза - у ее соотечественницы Джессики-Джейн Эпплгейт (2.09,53).

Соревнования проходили в категории S14 (спортсмены с интеллектуальными нарушениями).

Напомним, первое золото Валерия Шабалина завоевала в заплыве на 100 метров баттерфляем, обновив собственный мировой рекорд. Она является пятикратной чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

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