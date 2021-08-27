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27.08.2021 18:56
Рубрика: Спорт

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке Роналду

Текст: Максим Домчев

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Ювентусу" по приобретению португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает в Twitter итальянский журналист Ромео Агрести, манкунианцы готовы заплатить за экс-футболиста клуба 28 миллионов евро. Ранее "Ювентус" объявил о том, что готов продать португальца за 30 миллионов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за португальца. Клуб готов предложить игроку двухлетний контракт. Изначально СМИ отправляли Роналду в "Манчестер Сити", но там в последний момент приняли другое решение.

В пятницу Роналду попрощался со своими партнерами по "Ювентусу" и улетел из Италии.

Португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах, трижды выиграв чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

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