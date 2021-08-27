"Манчестер Юнайтед" сделал предложение о покупке Роналду

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" сделал предложение "Ювентусу" по приобретению португальского нападающего Криштиану Роналду.

Как сообщает в Twitter итальянский журналист Ромео Агрести, манкунианцы готовы заплатить за экс-футболиста клуба 28 миллионов евро. Ранее "Ювентус" объявил о том, что готов продать португальца за 30 миллионов.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" стал фаворитом в борьбе за португальца. Клуб готов предложить игроку двухлетний контракт. Изначально СМИ отправляли Роналду в "Манчестер Сити", но там в последний момент приняли другое решение.

В пятницу Роналду попрощался со своими партнерами по "Ювентусу" и улетел из Италии.

Португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" в 2003-2009 годах, трижды выиграв чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.