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28.08.2021 22:10
Рубрика: Спорт

"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

Текст: Максим Домчев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Во дворце спорта "Мегаспорт" завершился престижный предсезонный турнир на Кубок мэра Москвы по хоккею. В финале встречались столичные динамовцы и команды "Куньлунь Ред Стар".

Фото: Егор Алеев / ТАСС
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Судьба поединка была решена уже в первом периоде. "Динамо" забросило в ворота соперника пять шайб, пропустив в свои ворота всего одну. В составе команды Алексея Кудашова отличились Эрик О'Делл, оформивший дубль, Сергей Бойков, Станислав Галиев и Оскар Линдберг. У китайского клуба точный бросок записал на свой счет Райан Спроул.

После перерыва Спенсер Фу немного сократил разницу в счете, но Линдберг, а также проводивший первый матч за бело-голубых Роб Клинкхаммер и Егор Зайцев сняли все вопросы о победителе.

В заключительной 20-минутке Фу оформил дубль - 8:3.

Хабаровский "Амур" обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:1 в матче за третье место. А в столичном дерби ЦСКА победил "Спартак" со счетом 5:2 в игре за пятое место.

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