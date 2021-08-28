"Динамо" стало победителем Кубка мэра Москвы по хоккею

Во дворце спорта "Мегаспорт" завершился престижный предсезонный турнир на Кубок мэра Москвы по хоккею. В финале встречались столичные динамовцы и команды "Куньлунь Ред Стар".

Судьба поединка была решена уже в первом периоде. "Динамо" забросило в ворота соперника пять шайб, пропустив в свои ворота всего одну. В составе команды Алексея Кудашова отличились Эрик О'Делл, оформивший дубль, Сергей Бойков, Станислав Галиев и Оскар Линдберг. У китайского клуба точный бросок записал на свой счет Райан Спроул.

После перерыва Спенсер Фу немного сократил разницу в счете, но Линдберг, а также проводивший первый матч за бело-голубых Роб Клинкхаммер и Егор Зайцев сняли все вопросы о победителе.

В заключительной 20-минутке Фу оформил дубль - 8:3.

Хабаровский "Амур" обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:1 в матче за третье место. А в столичном дерби ЦСКА победил "Спартак" со счетом 5:2 в игре за пятое место.