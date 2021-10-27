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27.10.2021 20:02
Рубрика: Спорт

Тихонов отреагировал на свою двухлетнюю дисквалификацию

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Главный тренер "Астаны", бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Андрей Тихонов прокомментировал решение КДК федерации футбола Казахстана о своей двухлетней дисквалификации.

Фото: ЕРА
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Тихонова наказали из-за того, что он увел команду в подтрибунное помещение во время матча с "Кайратом". Андрей Викторович был недоволен судейством - отсюда и такой демарш. Впрочем, спустя какое-то время футболисты "Астаны" вернулись на поле и поединок был доигран. Завершился он поражением команды Тихонова (0:1).

"Я был недоволен судейством. Было несколько эпизодов, в которых соперники нарушали правила, но рефери раз за разом не реагировал на них. В общем, часть игроков психанула. Я прекрасно понимал: ситуация из ряда вон, однако ребята в тот момент были слишком разъяренными", - приводит слова Тихонова sport24.ru.

По словам специалиста, в раздевалку к команде подошло руководство клуба, и через пять минут было принято решение вернуться на газон. "Понятно, что ребята ушли с поля на эмоциях - это был спонтанный шаг. Вообще удивлен тем, как было вынесено решение. Можно же было вызвать меня, спросить, как все было. А люди просто посмотрели видео и дисквалифицировали меня на два года. Я очень разочарован", - подытожил Тихонов.

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