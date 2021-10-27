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27.10.2021 14:58
Рубрика: Спорт

Тренера "Астаны" Андрея Тихонова дисквалифицировали в Казахстане на 2 года

Текст: Артур Нанян
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Такое решение было принято по итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета федерации футбола этой страны (КФФ), сообщается на официальном сайте организации.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Тихонов наказан за то, что увел с поля свою команду по ходу первого тайма матча чемпионата Казахстана с "Кайратом", который состоялся 24 октября в Алма-Ате, из-за несогласия с судейскими решениями. Спустя несколько минут футболисты "Астаны" вернулись на поле и встреча была доиграна. Она завершилась поражением команды Тихонова со счетом 0:1.

Как заявил после встречи Тихонов, инициатива покинуть поле исходила от игроков, а он только поддержал их решение. Однако в КФФ посчитали 51-летнего россиянина главным виновником произошедшего, вменив ему недисциплинированное поведение команды и нарушение принципов fair play. Дисквалификация отсчитывается с 25 октября 2021 года.

Помимо Тихонова КФФ дисквалифицировала на один месяц полузащитника "Астаны" Тиграна Барсегяна - он показал оскорбительный жест зрителям.

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