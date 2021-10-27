Звезду немецкой сборной по футболу Киммиха осудили за слова о вакцинации

Вот уже несколько дней в Германии не утихает буря вокруг игрока национальной сборной по футболу, 26-летнего полузащитника мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммиха. На этот раз в центре всеобщего внимания оказались вовсе не забитые им голы, а интервью, которое футболист дал телеканалу Sky. В разговоре с ведущим Киммих признал, что до сих пор не сделал прививку от коронавируса, поскольку у него есть некоторые сомнения "из-за недостатка данных о долгосрочных последствиях вакцинации". Шквал гнева, обрушившийся на знаменитость, спровоцировал широкую дискуссию о том, что вообще могут говорить публичные люди на тему пандемии.

Примечательно, что Киммих не сам завел разговор о вакцинации, а всего лишь отвечал на вопросы журналиста, отмечает Spiegel. При этом футболист всячески подчеркивал, что ни в коем случае не относит себя к "ковид-диссидентам", не преуменьшает угрозу ковида и никого не отговаривает прививаться. Сам он носит маски в общественных местах и регулярно тестируется. Более того, вместе с другим игроком "Баварии" Киммих в 2020 году выступил организатором кампании по сбору средств "Отфутболиваем "корону", а также перечислил деньги в ЮНИСЕФ для продвижения вакцинации в бедных странах.

Однако это не спасло звезду от нападок. Критики настаивают, что он обязан был держать свое мнение при себе, поскольку оно могло посеять зерна сомнения в головах сограждан, которые до сих пор по каким-то причинам не привились. Дошло до того, что заявления Киммиха прокомментировал пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт, призвав футболиста "изучить и переосмыслить всю доступную информацию о вакцинах от немецких и международных экспертов".

Зайберт также выразил надежду, что эта информация все же сподвигнет Киммиха сделать укол. "Сожаление" по поводу слов футболиста выразил и Немецкий совет по этике. Некоторые немцы вообще потребовали запретить Киммиху играть на стадионах, куда пускают только привитых или переболевших зрителей. Одновременно в соцсетях развернулась кампания под лозунгом "Киммих имеет право" - с требованием "остановить цензуру" и травлю в СМИ человека за его частное и совсем не агрессивное высказывание. Как известно, в Германии нет законодательных ограничений, которые запрещали бы гражданам публично дискутировать по вопросам "короны" и вакцинации.

Судя по всему, также нет корпоративных табу на этот счет внутри национальной сборной по футболу или клубов бундеслиги. Однако, как показала история с Киммихом, прослыть "ковидитом" из-за неосторожных высказываний становится все проще. Даже глава постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс признал, что обсуждение явно "затянулось". "Это личное решение Киммиха, и оно должно оставаться таковым. Дебаты вокруг него - это уже какой-то беспредел", - заявил Мертенс газете Bild.

В соцсетях развернулась кампания под лозунгом "Киммих имеет право" - с требованием "остановить цензуру"

Тем временем на первом заседании бундестага нового созыва, которое состоялось накануне в Берлине, депутатов, "по принципиальным соображениям" не привившихся, не пожелавших протестироваться или обнародовать свой иммунный статус, отсадили на отдельную трибуну. Все 23 народных избранника оказались из партии "Альтернатива для Германии". Остальных, прошедших процедуру, пускали в основной зал по браслетам в цветах германского триколора.