УНИКС одержал вторую победу в Евролиге

Казанский УНИКС одержал вторую победу в регулярном чемпионате Евролиги. На своем паркете подопечные Велимира Перасовича разгромили испанскую "Басконию" - 83:69.

В первых двух четвертях преимущество хозяев было подавляющим. Вторую казанцы и вовсе выиграли со счетом 24:6. На большой перерыв команды ушли при счете 48:23 в пользу УНИКСа. Понятно, что во второй половине встречи казанская команда немного отпустила вожжи, но кардинально на паркете ничего не изменилось. Отметим, что у Перасовича в этом матче ровно сыграла именно команда: все игроки, выходившие на площадку, отметились набранными очками. А самыми результативными оказались Джон Браун и Андрей Воронцевич, у которых по 14 баллов.

Матч против "Басконии" стал для УНИКСа шестым в "регулярке" Евролиги. Первую победу казанцы одержали в третьем туре над немецкой "Баварией" - 73:70.