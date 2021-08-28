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28.08.2021 19:24
Рубрика: Спорт

Переговоры о трансфере Мбаппе в "Реал" ведутся уже в ультимативной форме

Текст: Николай Долгополов
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Новый поворот в сериале о Килиане Мбаппе: затянувшиеся переговоры о его продаже из "ПСЖ" в мадридский "Реал", кажется, перешли в решающую фазу. Как сообщает влиятельнейшая Figaro, в Мадриде крайне недовольны позицией руководства "ПСЖ". Даже 180 миллионов евро, предлагаемых "Реалом за 22-летнего бомбардира, парижан не устраивают. И это несмотря на то, что и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в последний момент заявил, что он не против этого трансфера.

Фото: David Rogers/Getty Images
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе

Тогда-то "Реал" и выдвинул ультиматум. Если в эти субботу и воскресенье сделка не будет завершена, испанцы вообще отказываются от покупки. В Мадриде считают, что "ПСЖ" всячески затягивает решение. Сейчас игроки национальной команды Франции вызываются на сбор перед отборочными матчами чемпионата мира-2022. И вдруг за это время сам "предмет" ожесточенного спора передумает, изменит решение покинуть Париж?

А телеканал SkySports выдвинул несколько иную версию. Мадрид, несмотря на ультиматум, готов пойти на некоторые уступки. Так "Реал", в случае согласия "ПСЖ" на переход, готов ждать январского трансферного окна, лишь бы подписать предварительный контракт с Мбаппе. Остается лишь ждать, приемлет ли "ПСЖ" разговоры в ультимативном тоне.

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