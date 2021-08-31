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31.08.2021 05:44
Рубрика: Спорт

Легкоатлет Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA
Фото: REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

На Паралимпийских играх в Токио легкоатлет Антон Кулятин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения. Спортсмен пробежал дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Второе место занял представитель Туниса Руай Жебабли (3.54,55), третьим стал австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69). Российский спортсмен Александр Костин финишировал четвертым, Егор Шаров - пятым.

Ранее в этот же день велогонщик Михаил Асташов стал золотым призером в шоссейной гонке с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для него это золото стало вторым на Паралимпиаде в Токио.

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