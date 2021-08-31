Легкоатлет Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

На Паралимпийских играх в Токио легкоатлет Антон Кулятин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения. Спортсмен пробежал дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды.

Второе место занял представитель Туниса Руай Жебабли (3.54,55), третьим стал австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69). Российский спортсмен Александр Костин финишировал четвертым, Егор Шаров - пятым.

Ранее в этот же день велогонщик Михаил Асташов стал золотым призером в шоссейной гонке с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для него это золото стало вторым на Паралимпиаде в Токио.