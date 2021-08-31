Велогонщик Асташов завоевал второе золото на Паралимпийских играх в Токио

Велогонщик Михаил Асташов завоевал во вторник золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в шоссейной гонке с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Россиянин преодолел дистанцию в 16 километров за 24 минуты 53,37 секунды. Серебряным призером стал представитель США Аарон Кит (24.55,40), бронзовым - пятикратный паралимпийский чемпион из Германии Михаэль Тойбер (24.58,67).

Напомним, что ранее в Токио 32-летний Михаил Асташов завоевал золото в индивидуальной гонке преследования в классе С1 на дистанции 3000 метров. Спортсмен установил мировой рекорд (3.35,954).