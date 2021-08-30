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30.08.2021 22:10
Рубрика: Спорт

Паралимпийцы РФ в Токио особенно успешно выступают в плавании

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 197(8548)
Из 19 наград высшего достоинства, завоеванных россиянами после шести соревновательных дней Паралимпиады в Токио (Япония), среди представителей разных вида спорта нашей команды пока наиболее успешны пловцы - девять золотых медалей.
Богдан Мозговой не только новый паралимпийский чемпион, он еще и действующий рекордсмен мира. Фото: РИА Новости Богдан Мозговой не только новый паралимпийский чемпион, он еще и действующий рекордсмен мира. Фото: РИА Новости
Богдан Мозговой не только новый паралимпийский чемпион, он еще и действующий рекордсмен мира. Фото: РИА Новости

Вчера копилку сборной пополнил Богдан Мозговой, отличившийся на дистанции 100 метров на спине в классе S9 (спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата). Действующий рекордсмен мира немного недотянул до своего лучшего результата, показанного в мае этого года на соревнованиях в Португалии, но все равно его преимущество над конкурентами было весьма ощутимым.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Легкоатлет Торсунов принес России 19-е золото Паралимпийских игр

Уфимцу Мозговому 20 лет, он тренируется в спортивной адаптивной школе паралимпийского резерва Республики Башкортостан под руководством своего первого наставника Сергея Трухачева. Несмотря на молодость, Богдан прилетел в Японию уже в статусе заслуженного мастера спорта. Его главные предыдущие достижения - победы на двух чемпионатах мира и двух континентальных первенствах.

Также в понедельник "золото" у нас завоевали легкоатлеты Евгений Торсунов (прыжки в длину), Антон Прохоров, Дмитрий Сафронов (оба - бег 100 м, но в разных классах). Серебряных наград добились Маляк Алиева и Виктория Сафонова (обе - настольный теннис), "бронза" у пловцов Романа Жданова (200 м вольным стилем), Юлии Шишовой (100 м в/с) и легкоатлета Артема Калашяна (100 м).

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