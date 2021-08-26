Михаил Асташов выиграл золото в велоспорте на Паралимпиаде в Токио

Второй день Паралимпийских игр в Токио принес сборной России 11 медалей: три золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых. Всего у нашей команды 17 (6-5-6) наград.

Первое золото этого дня для российской команды завоевал велосипедист Михаил Асташов. Честно скажем, как правило, истории паралимпийцев не слишком известны широкому кругу общественности, но Асташов в этом плане - исключение.

В 2019 году просторы интернета облетел видеоролик, в котором курьер, стоя на имплантах, дожидается заказа в одном из магазинов фастфуда. Это был Михаил Асташов, родившийся без рук и ног, на тот момент - чемпион России по паратриатлону. Как выяснилось, спортсмен не вошел в заявку на Паралимпиаду в Токио, а чтобы попасть на дополнительные соревнования, где можно добрать квалификационные очки, Асташову требовалось 350 тысяч рублей. Правда, сам параатлет признался, что устроился работать курьером не столько из-за денег, сколько "для самооценки и нового опыта".

Собрать нужную сумму Асташову в итоге помог экс-биатлонист, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин, тем более оба родом из Екатеринбурга. Шипулин нашел параатлету спонсора, правда, в 2020 году Асташов, как и другие спортсмены, в Токио не выступил из-за пандемии. За год ожидания Михаил переквалифицировался из паратриатлониста в велогонщики, и весьма удачно. На Паралимпиаду он приехал в статусе лидера мирового рейтинга и фаворита, что подтвердил своим выступлением. В квалификации Асташов установил мировой рекорд, а затем уверенно выиграл гонку преследования на 3000 метров в классе С1 (спортсмены с тяжелыми случаями спастичности, атетоза, ампутированными коленями).

- Я изначально к триатлону готовился, но результаты в велоспорте стали быстрыми, появилась новая возможность, - рассказал Асташов ТАСС. - Да мне даже просто попробовать хотелось, поэтому настроение было что надо, и надежды на медаль тоже были.

Кстати, церемония награждения велогонщика состоялась дважды. На первой организаторы вместо первого концерта Чайковского по ошибке включили гимн Международного паралимпийского комитета. Паралимпийский комитет России подал жалобу на этот неприятный казус, и она была удовлетворена. В итоге атлеты снова вышли на пьедестал, и флаги были подняты уже под надлежащую мелодию.

Что касается других медалей, самым емким, как и накануне, стало плавание. "Золото" принес Андрей Калина на 100 м брассом (класс SB8 - поражение опорно-двигательного аппарата); "серебро" - Андрей Граничка на 200 м комплексом (SM6 - поражение опорно-двигательного аппарата), Артем Исаев на 100 м брассом (SB3 - поражение опорно-двигательного аппарата); "бронзу" - Владимир Сотников на 100 м брассом (S13 - нарушения зрения), Роман Жданов на 100 м вольным стилем (SB3), Аделина Разетдинова на 100 м брассом (SB8), Дмитрий Бартасинский на 100 м брассом (SB3 ).

Первое "золото" для России в фехтовании на колясках добыл Александр Кузюков (B - невозможность полностью контролировать туловище), а Максим Шабуров (А - есть возможность контролировать туловище) и Виктория Бойкова (В) взяли "серебро" .

Добавим, что вторую победу одержала наша женская сборная по голболу, обыграв Китай - 4:3. Россиянки гарантировали себе выход в плей-офф.