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26.08.2021 15:50
Рубрика: Спорт

Тренер призера Паралимпиады Андрея Гранички рассказал о пути к медали

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Севастопольский пловец Андрей Граничка выиграл серебряную медаль на Паралимпиаде в Токио в комплексном плавании на дистанции 200 метров. Один из тренеров вице-чемпиона рассказал "РГ" о подготовке Андрея к Играм.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

В этом виде соревнований спортсмен плывет каждые 50 метров разными стилями. Состязания проходили в категории SM6 среди пловцов с поражением опорно-двигательного аппарата. Российский спортсмен преодолел всю дистанцию за 2 минуты 40,92 секунды. Золото досталось Нельсону Криспину из Колумбии, а бронза - Цзя Хуангуану из Китая.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Андрею Граничке 24 года, он воспитанник севастопольского центра "Инваспорт", где тренируются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Директор центра Евгений Мащенко рассказал "РГ", что поздравил Андрея с победой сообщением - из-за шестичасовой разницы во времени с Японией они не созваниваются. "Пожелал удачи. Будем болеть за него", - добавил тренер.

Андрей Граничка еще трижды выступит на Играх в Токио. 28 августа он будет плыть на дистанции 100 метров брассом, 30 августа - 50 метров баттерфляем, а 1 сентября - 400 метров вольным стилем.

- Андрея к нам привела бабушка, когда ему было шесть лет, - рассказал Евгений Мащенко. - Ему не понравилось. Был страх перед водой, как у многих детей. Он позанимался немного и перестал ходить. А в 10 лет опять пришел на плавание и стал серьезно тренироваться.

Для Андрея Паралимпиада в Токио стала первой. Он поехал туда как действующий чемпион мира и Европы. В 2019 Граничка установил мировой рекорд на дистанции 100 метров брассом, а в 2021 году на чемпионате Европы завоевал две золотые и три серебряные медали.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
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- Андрей готовился к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, - говорит Евгений Мащенко. - Но тогда из-за допингового скандала всю сборную России не допустили до игр. Видимо, решили отыграться на наших паралимпийцах. Для спортсменов это был шок. Готовились к 2020 году, но из-за пандемии Игры перенесли на год. Да и в 2021 все было под вопросом из-за COVID-19. Представьте, как это для спортсмена, когда сначала отменяют, потом переносят. Но слава богу, все свершилось, Олимпиада и Паралимпиада состоялись.

Все годы с Андреем занимается старший тренер "Инваспорта" Ирина Мащенко. Перед Паралимпиадой он тренировался по два раза каждый день. Общую и специальную физическую подготовку проходил в спортзале и на тренажерах, а затем - тренировки в бассейне.

По словам директора "Инваспорта", в Севастополе есть проблема с плавательными бассейнами. Те, что были построены в советские годы, не адаптированы для людей с ограниченными возможностями. Большой бассейн, в котором тренировался Андрей, закрылся в марте 2020 года. Граничка плавал в 25-метровом бассейне спортшколы №1, а также ездил на тренировки в Евпаторию, где построен комплекс, адаптированный для инвалидов-колясочников. Однако сейчас в Севастополе строится новый спорткомплекс "200-летия", в составе которого будет подходящий бассейн.

Справка "РГ"

Андрей Граничка - заслуженный мастер спорта, мастер спорта международного класса. В 2020 году он окончил севастопольский филиал Крымского федерального университета имени Вернадского по специальности "адаптивная физическая культура и спорт".

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