Омский легкоатлет завоевал серебро на Паралимпиаде в Токио

Российский легкоатлет Никита Прохоров стал вторым в толкании ядра на Играх в Токио.

Его результат составил 16,29 метров. Канадец Грег Стюарт (16,75), завоевавший "золото", бросил снаряд на 46 сантиметров дальше. Спортсмены выступали в категории F46 (с полной или частичной ампутацией руки).

Трехкратному чемпиону мира Никите Прохорову 30 лет, 17 из которых он тренируется. В 2012-м году воспитанник омского спорта принес региону золотую медаль Паралимпийских игр, установив рекорд. Сейчас превзошел свой результат, но стал вторым.

Тем временем

2 и 3 сентября на старт Паралимпиады выйдут еще две омички, которые поборются за медали в плавании. Для Вероники Медчаиновой - это вторые Игры, Елизавета Сидоренко участвует в них впервые.