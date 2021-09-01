Велогонщик Кузнецов выиграл золото Паралимпиады

Российский велогонщик Руслан Кузнецов стал победителем шоссейной гонки на 79,2 км на Паралимпийских играх в Токио.

В среду Кузнецов в категории H3 преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Второй результат показал швейцарец Хайнц Фрей.

Обладателем бронзовой медали стал представитель Австрии Вальтер Аблингер.

После этой победы в активе сборной России 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград. Всего на одно золото российскую команду опережает Великобритания.