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01.09.2021 12:08
Рубрика: Спорт

Велогонщик Кузнецов выиграл золото Паралимпиады

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Lisi Niesner Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Российский велогонщик Руслан Кузнецов стал победителем шоссейной гонки на 79,2 км на Паралимпийских играх в Токио.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Мария Павлова завоевала золото Паралимпийских игр в плавании

В среду Кузнецов в категории H3 преодолел дистанцию за 2 часа 34 минуты 35 секунд. Второй результат показал швейцарец Хайнц Фрей.

Обладателем бронзовой медали стал представитель Австрии Вальтер Аблингер.

После этой победы в активе сборной России 28 золотых, 18 серебряных и 35 бронзовых наград. Всего на одно золото российскую команду опережает Великобритания.

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