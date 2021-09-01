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01.09.2021 11:44
Рубрика: Спорт

Мария Павлова завоевала золото Паралимпийских игр в плавании

Текст: Максим Домчев
Россиянка Мария Павлова стала чемпионкой Паралимпийских игр в плавании на дистанции 100 метров брассов.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В финальном заплыве в категории SB7 она преодолела дистанцию за 1 минуту 31,44 секунды. Более трех секунд на финише ей уступила американка Джессика Лонг. Бронза у австралийки Тиффани Томас Кейн.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Для Павловой это уже вторая медаль в Токио. Ранее она завоевала бронзу на дистанции 200 м комплексным плаванием.

На аналогичной дистанции у мужчин россиянин Егор Ефросинин стал вторым. Он уступил лишь Карлосу Даниэлю Серрано Сарате из Колумбии.

Золото Павловой стало 27-й наградой высшего достоинства для сборной России на Паралимпиаде в Токио.

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