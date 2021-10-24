Дзюба остался в запасе "Зенита" на матч со "Спартаком"

Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Спартака" на центральную встречу 12-го тура российской Премьер-лиги. Матч в Санкт-Петербурге начнется в 19:00.

Главная новость - отсутствие у хозяев Малкома, получившего травму в поединке Лиги чемпионов с "Ювентусом". В то же время другой бразилец Клаудиньо, несмотря на повреждение, выйдет сегодня на поле с первых минут. Отметим, что на скамейке запасных остался Артем Дзюба.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом: Станислав Крицюк, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев, Вендел, Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Сердар Азмун.

Что касается "Спартака", то Руй Витория сделал ставку на следующих футболистов: Александр Максименко, Максимилиано Кофрие, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Айртон, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Квинси Промес, Виктор Мозес, Джордан Ларссон, Александр Соболев.

Напомним, что в турнирной таблице "Зенит" делит первое место с "Динамо" и ЦСКА (у команд по 23 очка), а "Спартак" идет седьмым с 17-ю набранными очками.