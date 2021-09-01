Легкоатлет Вдовин выиграл Паралимпиаду с мировым рекордом

Российский легкоатлет Андрей Вдовин завоевал золотую медаль на проходящих в Токио Паралимпийских играх.

В среду Вдовин победил в беге на 400 метров, обновив мировой рекорд. Результат россиянина 49,34 секунды. Предыдущее высшее достижение также принадлежало Вдовину и было установлено в 2019 году.

Серебряную медаль в этом забеге завоевал Ник Мэйхью из США. Бронза у еще одного российского атлета Чермена Кобесова.

Еще одну медаль, серебряную, завоевал толкатель ядра Никита Прохоров.

Золото Вдовина стало 26-м для российских спортсменов на Паралимпийских играх в Токио.