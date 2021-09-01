Чистяков получил травму и не поможет сборной России

Защитник Дмитрий Чистяков получил травму в расположении сборной России и не поможет национальной команде в ближайших матчах. Как сообщается на сайте РФС, футболист получил повреждение во время предыгровой тренировки.

"На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", - рассказал старший врач команды Владимир Хайтин.

Чистяков по ходу сбора пополнил состав команды, заменив получившего травму Станислава Магкеева.

1 сентября сборная России в отборочном матче чемпионата мира 2022 года примет в Москве команду Хорватии.