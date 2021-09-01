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01.09.2021 07:55
Рубрика: Спорт

Онлайн-трансляция отборочного матча ЧМ-2022 Россия - Хорватия

Текст: Елена Казьмина

В среду вечером состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 между сборными России и Хорватии. Встреча пройдет в московских "Лужниках".

Фото: Gettyimages
Дивеев рассказал об изменениях в сборной при Карпине и матче с Хорватией

У нашей национальной сборной начался новый этап. После неудачного выступления на Евро команду возглавил Валерий Карпин. Его дебют на посту главного тренера точно не будет простым, ведь соперниками будут вице-чемпионы мира. Конечно, они уже не в той форме, что раньше, но проблем могут доставить.

В текущем отборе Россия после трех туров занимает в группе "H" второе место, уступая Хорватии только по дополнительным показателям. В финальную стадию ЧМ выйдет победитель группы, а команда, ставшая второй, сыграет в стыках. Поэтому сегодня сборной России важно как минимум не проиграть.

Напомним, Валерий Карпин не вызвал ни Артема Дзюбу, ни Александра Соболева, отметив, что на данный момент они не соответствуют уровню национальной команды. Зато вернулся Федор Смолов, который лидирует в списке бомбардиров РПЛ, забив шесть мячей в шести турах.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Матч Россия - Хорватия в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч человек

Что касается состава сборной Хорватии, то тут есть проблемы. Главная - отсутствие Луки Модрича, который не успел восстановиться после травмы. Но все-таки и без него у "шашечных" хватает высококлассных игроков. Будем надеяться, что российские футболисты перед ними не дрогнут и покажут атакующий футбол, как и обещал Карпин.

Встречу в "Лужниках" обслужит бригада судей из Израиля во главе с Ройем Рейншрейбером. Онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия начнется в 21:45.

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