Дивеев рассказал об изменениях в сборной при Карпине и матче с Хорватией

В среду сборная России проведет один из ключевых матчей в году. В рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022 наши футболисты примут в столичных "Лужниках" вице-чемпионов мира хорватов. После провального выступления на чемпионате Европы все болельщики и эксперты требовали одного: изменений. Они действительно назрели, и результат на главном соревновании лета только подчеркнул их необходимость. Получится ли у нового главного рулевого сборной Валерия Карпина, большой вопрос.

К 21 году Игорь Дивеев стал основным игроком не только в ЦСКА, но и в национальной сборной. Фото: Gettyimages

По первым ощущениям методы нового тренера нравятся игрокам. На открытой тренировке в конце прошлой недели Карпин не сторонился игроков, активно подсказывал им во время двусторонки и шутил. Наверное, Карпину чуть не повезло, что его дебют у руля сборной выдался на матч с объективно лучшей командой нашей группы - Хорватией. Хотя по состоянию на сегодняшний день "шашечные" не такие уж и грозные, как раньше.

После чемпионата мира - 2018 сборную покинули Марио Манджукич, Ведран Чорлука, Иван Ракитич. Ну и самое главное - из-за травмы в Москву не прилетел лидер хорватов Лука Модрич. Впрочем, как верно отметил Карпин, отсутствие Модрича - это проблема соперника, и им наверняка есть кем заменить полузащитника "Реала".

Согласен с тренером Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА относительно недавно провел первый матч за сборную - это была товарищеская встреча с Молдавией. За короткий промежуток времени Дивеев стал футболистом стартового состава сборной, провел все три матча на Евро-2020. В интервью "РГ" Игорь поделился своими ожиданиями от предстоящей игры, рассказал о первых изменениях при Валерии Карпине и поведал историю, как выводил Месута Озила на поле "Лужников".

Хорошо, что новая жизнь сборной стартует с матча против такого серьезного соперника как Хорватия? Не легче ли было бы начать с той же Мальты или Кипра?

Игорь Дивеев: Мы говорим об отборочном турнире чемпионата мира, где нет слабых команд. Хорватия или Мальта - нам без разницы, к каждому надо настраиваться по максимуму. Легких игр не будет.

Отсутствие у хорватов Луки Модрича дает нам хоть какое-то преимущество?

Игорь Дивеев: Модрич - отличный футболист, но уверен, что у Хорватии есть кем его заменить.

Разбирали соперника на теории? Как думаете - хорваты сильно изменились по сравнению с чемпионатом мира?

Игорь Дивеев: Поближе с их игрой познакомимся уже непосредственно перед матчем, когда состоится теория. А так смотрели их несколько матчей, обратили внимание, как они защищаются, атакуют. Что касается чемпионата мира, то я бы не сказал, что у них произошли большие изменения. Тренер остался, стиль тот же. Да, ушли несколько лидеров, но им на смену пришла сильная молодежь.

У нашей сборной новый тренер - есть ощущение, что уже сейчас что-то изменилось? Жемалетдинов вон сказал, что игроки стали раскрепощеннее, свободнее.

Игорь Дивеев: У каждого тренера свой подход как в тренировочном процессе, так и в быту. Конечно, изменения есть. Например, сейчас, когда мы идем на массаж, заранее уже все расписано, решено. Уже заранее известно, что тебе и как будут массировать. Это хорошо, мне такой подход нравится.

Карпин заявил, что запретил игрокам употреблять сахар и сладкое. Как справляетесь?

Игорь Дивеев: Да ничего сложного. Мне вон кофе стал больше нравится без сахара, потому что теперь я чувствую его вкус.

Чемпионат Европы стал для вас первым крупным турниром в составе сборной. Какие воспоминания остались?

Игорь Дивеев: Если глобально брать, то отрицательные. Все же мы не вышли из группы, хотя ничего невозможного в этом не было.

Игорь Дивеев: При Карпине многое поменялось. Даже когда идем на массаж, уже заранее решено, что и как будут массировать. Мне так нравится

Какие были ощущения перед матчем с Данией: уверенность в собственных силах, или, наоборот, нервозность?

Игорь Дивеев: Да нет, все были уверены в себе, выходили на поле только ради победы. Нас немножко надломил первый гол, который к тому же был забит в концовке первого тайма. А вообще не хотелось бы вспоминать Евро, надо двигаться вперед.

В связи с неудачей сборной на Евро вновь обострились разговоры об отмене лимита на легионеров и так далее. Какова ваша позиция?

Игорь Дивеев: Наша задача - играть в футбол. А какие там решения будут приняты, уже не наша забота.

Очень много разговоров, и уже не первый год, о возможном возвращении в сборную Акинфеева. Кафанов недавно заявил, что очень хотел бы этого. Как думаете: есть вероятность, что мы еще увидим Игоря в сборной?

Игорь Дивеев: Акинфеев - великий вратарь, но такие вопросы лучше адресовать ему.

Ощущается ли по игре, что Головин, Миранчук и Черышев выступают в европейских топ-лигах? Интересуетесь у них, как там в Италии, Испании, Франции?

Игорь Дивеев: Конечно ощущается. Они играют на раз-два, быстро принимают решения. Со стороны видно, что у них высокий уровень. Да, бывает, спрашиваю у них как там футболисты готовятся к матчам, как восстанавливаются. Мне такие вещи очень интересны, потому что ребята выступают, как вы заметили, в топ-лигах. Стараюсь какие-то моменты подмечать, запоминать. Это полезно.

Обрадовались, узнав, что на "Лужники" на матч с Хорватией пустят не 3000 зрителей, как планировалось, а чуть ли не под 23000?

Игорь Дивеев: Безусловно. Все-таки разница между 3000 и 23000 очень большая. Уверен, ощущения будут совсем другими. Нам нужна поддержка в такой важный момент.

Раньше вы ведь не играли на "Лужниках", да?

Игорь Дивеев: Нет, ни разу там не играл, но был на этом стадионе. В 2009 году в Уфе проходил турнир, и я там был признан лучшим футболистом. В качестве подарка меня отправили в Москву на матч России с Германией. Сказали, что буду выводить на поле игроков.

И кто вам попался?

Игорь Дивеев: Ну вообще мы должны были наших выводить, но меня сразу предупредили, что этим кем-то точно не будет Аршавин.

Почему?

Игорь Дивеев: Из-за роста. Я тогда вымахал до 165 см, Аршавин ненамного меня выше был. Выглядело бы смешно. Мне начали подбирать кого-то другого. Сначала возник вариант с Мертезакером, но в итоге остановились на Озиле. Было круто, конечно. Такие моменты запоминаются на всю жизнь.

Десять победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, а также две сильнейшие сборные из Лиги наций в марте следующего года сыграют в дополнительном раунде квалификации. В мини-турнире будут разыграны три оставшиеся путевки на соревнования.

Где будем смотреть

1 сентября, среда

"Первый канал"

21.45. Россия - Хорватия. Прямая трансляция.

"Матч ТВ"

16.55. Казахстан - Украина. Прямая трансляция.

21.45. Франция - Босния и Герцеговина. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 1"

21.45. Норвегия - Нидерланды. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 2"

21.45. Дания - Шотландия. Прямая трансляция.

"Матч! Футбол 3"

21.45. Португалия - Ирландия. Прямая трансляция.

"Матч! Арена"

21.45. Молдавия - Австрия. Прямая трансляция.

Тем временем

ЦСКА объявил об уходе полузащитника Николы Влашича в английский "Вест Хэм". Игрок подписал с "молотобойцами" шестилетний контракт. Влашич успел слетать в Лондон, пройти медосмотр в новом клубе и уже вернулся в Москву в расположение сборной Хорватии, готовящейся к матчу с Россией. По неофициальным данным, "Вест Хэм" заплатил армейцам за трансфер Николы 27 миллионов евро. В ЦСКА Влашич перешел из "Эвертона" в 2018 году на правах аренды, а спустя год "красно-синие" выкупили футболиста за 15,7 миллиона евро. В 108 встречах за ЦСКА хавбек забил 33 мяча.